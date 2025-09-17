Новый год в Петербурге: что привлекает туристов в городе на Неве и сколько они готовы потратить

Северная столица в числе лидеров среди направлений и готова принять гостей с теплом и праздничным настроением.

С каждым годом всё больше россиян начинают заранее планировать, где встретить новогодние праздники, и 2026-й не станет исключением.

По последним данным исследования сервиса «Купибилет», Санкт-Петербург оказался в числе самых популярных городов для отдыха в новогодние каникулы, пишет ТАСС.

Почему именно Петербург?

Петербург традиционно манит путешественников своей уникальной атмосферой и культурными событиями. Город предлагает большой выбор того, что посмотреть и куда сходить в праздничные дни.

Нарядные улицы, уютные кафе с теплым светом, знаменитые театры с рождественскими спектаклями — все это создает особенное настроение для новогодних гостей, пишет Петербург Центр.

Кроме того, город знаменит своей историей и архитектурой, что привлекает не только туристов из России, но и из стран СНГ.

Для тех, кто не стремится далеко уезжать, но хочет сменить обстановку, Санкт-Петербург — беспроигрышный вариант.

Что выбирают россияне?

Согласно опросу, более 40% туристов планируют провести новогодние каникулы в Петербурге, Москве, Казани и Крыму, сообщает КП.

На втором месте по популярности идут страны СНГ — Грузия, Армения и страны Балтии. В тройке лидеров по зарубежным направлениям — Таиланд, Вьетнам и Мальдивы.

Бюджет на праздник

48% опрошенных готовы потратить на поездку от 100 до 150 тысяч рублей на человека. Еще 42% планируют уложиться в бюджет до 50 тысяч рублей.

Другие популярные направления по России

Если хочется выбрать что-то еще — есть много вариантов. К примеру, Сочи известен своими горнолыжными курортами и теплым Черным морем, там спрос на новогодние туры вырос на 35%.

Калининград манит своей европейской архитектурой и уютными рождественскими ярмарками, пишет Риа Новости. Мурманск привлекает любителей настоящей зимней атмосферы и северного сияния.

В Москве праздник тоже обещает быть грандиозным. Главная елка страны появится на Красной площади, где в новогоднюю ночь соберется огромное количество людей.