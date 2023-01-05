Любовь Успенская

Артистка решилась на серьезные изменения.
Певица хорошо устроилась.
С такими «цацками» — и без охраны.
Жалеет о случившемся до сих пор.
Без примадонны эстрада точно не останется.
Кое-что певица менять не решилась.
Молодую пивецу шансона не узнать.
Артистка идет на всевозможные ухищрения ради красоты.
Звезде пришлось пройти через множество преград.
Наследница певицы в свое время пугала публику непредсказуемыми поступками.
Любови Успенской не нужно прощение Ильи Резника.
Дело не сдвинулось с мертвой точки.
Вдали от мирского поэт словил просветление.
Королева шансона приняла эстафету патриотической песни.
Художница Татьяна Плаксина выбрала откровенный наряд для выхода в свет.
Развлекательные программы постепенно возвращаются на экраны.
На то, чтобы примириться, двум женщинам понадобилась помощь.
Популярная певица еще весной погрызлась с собакой своих соседей.
Совсем скоро станет ясно, приедет ли Примадонна в Россию, чтобы отвести детей в школу.
Артистка намерена всерьез бороться с соседкой и ее юристом.