Городовой / Общество / «Внимательны к нюансам»: почему в Петербурге популярны магазины «Чижик» и «Светофор»
«Внимательны к нюансам»: почему в Петербурге популярны магазины «Чижик» и «Светофор»

Опубликовано: 17 сентября 2025 23:59
Касса, покупатель
«Внимательны к нюансам»: почему в Петербурге популярны магазины «Чижик» и «Светофор»
globallookpress/ Belkin Alexey; NEWS.ru

Иногда магазины с низкими ценами становятся настоящим спасением на фоне «космических» цен во многих супермаркетах.

Цены в обычных магазинах растут и люди просто не могут себе позволить многое из привычного ассортимента.

Из-за этого покупатели активно закупаются в магазинах с очень низкими ценами. Среди таких сетей — «Светофор», «Чижик», «Доброцен».

Реальная экономика на глазах

Хотя статистика Росстата говорит о росте доходов населения, покупательская способность населения падает.

Генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research, маркетолог Дмитрий Чумаков рассказал «Городовому» какие магазины самые популярные у жителей Петербурга.

Дмитрий Чумаков
Дмитрий Чумаков Специалист по маркетингу

«Жители Санкт-Петербурга не только стараются сэкономить, они внимательны к нюансам и многие полагают, что нет смысла переплачивать, если товар – идентичен.

Несмотря на популярность форматов супермаркет (популярны у 50% жителей города) и рынок (его выбирают 40% горожан), магазины низких цен набирают обороты.

Форматы типа Чижика или Светофора особенно востребованы тогда, когда покупатели стремятся оптимизировать свои расходы, не сильно жертвую объемами потребления», — отмечает эксперт.

По словам маркетолога, в целом популярность магазинов такого формата является инфляция, так как за 2024 год продовольственные товары подорожали в среднем на 11%.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
