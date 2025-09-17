«Внимательны к нюансам»: почему в Петербурге популярны магазины «Чижик» и «Светофор»

Новости по теме

Дешевле только даром: почему в «Светофоре» цены такие низкие и стоит ли в этом искать подвох?

Перейти

Чижик-пыжик ни при чем: почему известный магазин назвали «Чижик» — повлияли «Киви» и «Подсолнух»

Перейти

Цена — качество: что можно купить в «Светофоре», а что лучше оставить на полках

Перейти

По цене свинины на кости: россиян неприятно поразили цены на картошку в «Пятерочке»

Перейти

Зима прошла и цены стали ниже: что существенно подешевело в «Светофоре» — обзор покупателей

Перейти