«Внимательны к нюансам»: почему в Петербурге популярны магазины «Чижик» и «Светофор»

Цены в обычных магазинах растут и люди просто не могут себе позволить многое из привычного ассортимента.
Из-за этого покупатели активно закупаются в магазинах с очень низкими ценами. Среди таких сетей — «Светофор», «Чижик», «Доброцен».
Реальная экономика на глазах
Хотя статистика Росстата говорит о росте доходов населения, покупательская способность населения падает.
Генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research, маркетолог Дмитрий Чумаков рассказал «Городовому» какие магазины самые популярные у жителей Петербурга.
«Жители Санкт-Петербурга не только стараются сэкономить, они внимательны к нюансам и многие полагают, что нет смысла переплачивать, если товар – идентичен.
Несмотря на популярность форматов супермаркет (популярны у 50% жителей города) и рынок (его выбирают 40% горожан), магазины низких цен набирают обороты.
Форматы типа Чижика или Светофора особенно востребованы тогда, когда покупатели стремятся оптимизировать свои расходы, не сильно жертвую объемами потребления», — отмечает эксперт.
По словам маркетолога, в целом популярность магазинов такого формата является инфляция, так как за 2024 год продовольственные товары подорожали в среднем на 11%.