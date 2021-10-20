Лауреатом премии «За свободу мысли» имени Сахарова в 2021 году стал блогер Алексей Навальный. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на Европейскую народную партию, которая и номинировала Навального на премию.
Официальная Москва согласилась признать законным временное правление Жанин Аньес, которая получила власть в Боливии после массовых протестов. Правда, изгнание коррумпированного президента в МИД по-прежнему считают госпереворотом, пишет РИА «Новости».
После беспорядков в Боливии настроение сменилось на народное ликование. Эво Моралес ушел в отставку, ему уже нашлась замена. Временно, до проведения новых выборов.