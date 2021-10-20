Все новости / Жанин Аньес

Жанин Аньес

Политика
Европарламент наградил Навального премией Сахарова
Лауреатом премии «За свободу мысли» имени Сахарова в 2021 году стал блогер Алексей Навальный. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на Европейскую народную партию, которая и номинировала Навального на премию.
20 окт 2021 17:37
Политика
Россия признала бывшую телеведущую президентом Боливии
Официальная Москва согласилась признать законным временное правление Жанин Аньес, которая получила власть в Боливии после массовых протестов. Правда, изгнание коррумпированного президента в МИД по-прежнему считают госпереворотом, пишет РИА «Новости».
14 ноя 2019 17:09
Эксклюзив
Последние новости
Без химчистки и стирки: засаленные пятна с пуховика улетучатся от капли этого раствора Общество
Легче и нежнее облака: этот десерт из трех продуктов готовится всего 15 минут Общество
Заменит и плойку, и бигуди: дуршлагу нашлось неожиданное применение Общество
Урожай попрет как на дрожжах: удобрение есть в каждом доме и не стоит ни копейки Общество
Эту колкую фразу из «Анны Карениной» должна уяснить каждая: знайте себе цену Шоу-бизнес
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес