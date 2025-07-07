Лекарства по карману: как пенсионерам выжать максимум из аптечных скидок и льгот

В современном мире, где цены растут, а пенсии не успевают за инфляцией, вопрос экономии стоит особенно остро. Затраты на лекарства — одна из самых значительных статей расходов для пенсионеров.

Однако, существуют способы снизить эту нагрузку на бюджет.

Льготные лекарства: бесплатная помощь от государства

Многие пожилые люди, имеющие инвалидность и не отказавшиеся от набора социальных услуг, имеют право на получение льготных лекарств — либо бесплатно, либо со значительной скидкой.

Следует узнать у своего лечащего врача, какие препараты положены по льготе и как их получить.

Налоговый вычет: верните часть потраченных денег

Как пишет «Юридический проект Мама Знает», мало кто знает, но пенсионеры также могут вернуть 13% от стоимости купленных лекарств через оформление налогового вычета.

Если пенсионер не работает, вычет могут оформить его работающий супруг или работающие дети. Важно помнить — возместить можно до 15 600 рублей в год.

Как оформить налоговый вычет за пенсионера? Пошаговая инструкция:

Необходимые документы:

Декларация по форме 2-НДФЛ (для работающего родственника).

Декларация по форме 3-НДФЛ (для работающего родственника).

Заявление на возврат налога.

Платежные документы, подтверждающие покупку медикаментов (чеки, квитанции).

Рецепт от врача на специальном бланке. Важно попросить врача выписать рецепт на назначенное лекарство.

Свидетельство о браке (если вычет оформляет супруг) или свидетельство о рождении (если вычет оформляют дети).

Если лекарство было куплено без рецепта, нужно обратиться к лечащему врачу, чтобы он выписал его на основании записей в амбулаторной карте. Можно сослаться на письмо Минздрава РФ от 12.02.2002 № 2510/1430-02-32.

С заявлением о возврате налога можно обратиться через работодателя (если вычет оформляет работающий родственник).

Важно. Налоговый вычет можно оформить за три предыдущих года.

Аптечные скидки: ищите выгодные предложения

Многие аптеки предоставляют пенсионерам скидки на лекарственные препараты. Размер скидки может варьироваться — от 5% и более. В некоторых аптеках скидки действуют в определенное время суток, в других — в течение всего рабочего дня.

Скидки могут распространяться не только на лекарства, но и на средства гигиены, косметику, витамины и другие товары, приобретаемые в аптеке.

Как получить скидку в аптеке?

Обратиться к фармацевту и узнать о действующих скидках для пенсионеров. При оплате предъявить пенсионное удостоверение. Если есть скидочная или накопительная карта аптеки, использовать ее при оплате.

Секретный лайфхак

Врач может назначить дорогой оригинальный препарат, но зачастую существуют более дешевые аналоги — генерики. Следует у врача или фармацевта, есть ли у назначенного лекарства генерики с тем же действующим веществом.