Лекарства по карману: как пенсионерам выжать максимум из аптечных скидок и льгот

В современном мире, где цены растут, а пенсии не успевают за инфляцией, вопрос экономии стоит особенно остро. Затраты на лекарства — одна из самых значительных статей расходов для пенсионеров.
Однако, существуют способы снизить эту нагрузку на бюджет.
Льготные лекарства: бесплатная помощь от государства
Многие пожилые люди, имеющие инвалидность и не отказавшиеся от набора социальных услуг, имеют право на получение льготных лекарств — либо бесплатно, либо со значительной скидкой.
Следует узнать у своего лечащего врача, какие препараты положены по льготе и как их получить.
Налоговый вычет: верните часть потраченных денег
Как пишет «Юридический проект Мама Знает», мало кто знает, но пенсионеры также могут вернуть 13% от стоимости купленных лекарств через оформление налогового вычета.
Если пенсионер не работает, вычет могут оформить его работающий супруг или работающие дети. Важно помнить — возместить можно до 15 600 рублей в год.
Как оформить налоговый вычет за пенсионера? Пошаговая инструкция:
Необходимые документы:
- Декларация по форме 2-НДФЛ (для работающего родственника).
- Декларация по форме 3-НДФЛ (для работающего родственника).
- Заявление на возврат налога.
- Платежные документы, подтверждающие покупку медикаментов (чеки, квитанции).
- Рецепт от врача на специальном бланке. Важно попросить врача выписать рецепт на назначенное лекарство.
- Свидетельство о браке (если вычет оформляет супруг) или свидетельство о рождении (если вычет оформляют дети).
Если лекарство было куплено без рецепта, нужно обратиться к лечащему врачу, чтобы он выписал его на основании записей в амбулаторной карте. Можно сослаться на письмо Минздрава РФ от 12.02.2002 № 2510/1430-02-32.
С заявлением о возврате налога можно обратиться через работодателя (если вычет оформляет работающий родственник).
Важно. Налоговый вычет можно оформить за три предыдущих года.
Аптечные скидки: ищите выгодные предложения
Многие аптеки предоставляют пенсионерам скидки на лекарственные препараты. Размер скидки может варьироваться — от 5% и более. В некоторых аптеках скидки действуют в определенное время суток, в других — в течение всего рабочего дня.
Скидки могут распространяться не только на лекарства, но и на средства гигиены, косметику, витамины и другие товары, приобретаемые в аптеке.
Как получить скидку в аптеке?
- Обратиться к фармацевту и узнать о действующих скидках для пенсионеров.
- При оплате предъявить пенсионное удостоверение.
- Если есть скидочная или накопительная карта аптеки, использовать ее при оплате.
Секретный лайфхак
Врач может назначить дорогой оригинальный препарат, но зачастую существуют более дешевые аналоги — генерики. Следует у врача или фармацевта, есть ли у назначенного лекарства генерики с тем же действующим веществом.