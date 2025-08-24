Городовой / Общество / Достаточно одного слова, чтобы петербуржца сразу вычислили в Казахстане: речь не о поребрике
Достаточно одного слова, чтобы петербуржца сразу вычислили в Казахстане: речь не о поребрике

Опубликовано: 24 августа 2025 15:01
русский в Казахстане
Фото: Городовой.ру

Грешат все жители большой и необъятной.

Казахстан остаётся одним из самых популярных направлений для туристов, шопоголиков и даже релокантов из России. Русская речь здесь давно не вызывает удивления.

Но — как бы ни старались новички казаться местными, их легко «вычисляют» по одному-единственному слову. И нет, речь не о шаверме, поребрике, куре или других особенностях российской речи.

Речь идёт о национальной валюте. Почти каждый россиянин, приезжая в Казахстан, говорит «тэнге» вместо «тенге». Это настолько распространённая ошибка, что стала чем-то вроде внутреннего маркера: вот он, свежий турист, вот она, привычка из дома.

Комик Нурлан Сабуров не раз шутил на эту тему со сцены. Он сравнивал это с тем, как если бы кто-то в России сказал «двести рублэй» — звучит вроде похоже, но слышится сразу нелепо. Примерно так же «тэнге» режет слух местным жителям.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
