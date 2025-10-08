Туалет на этаже и воздух с навозом: как жили рабочие в имперском Петербурге

Представить себя жителем Петербурга XIX века, будучи рядовым рабочим, означает погрузиться в мир, далекий от современных представлений о комфорте.

Низкое жалование и отсутствие собственного жилья означали, что основная масса трудового населения снимала комнаты или даже просто углы.

Однако это соседство с парадными фасадами имело свою цену. Жилища рабочих располагались на самых верхних этажах зданий.

Отсутствие лифтов делало эти этажи непривлекательными для зажиточных горожан, которые предпочитали селиться на вторых или третьих «барских» этажах.

Таким образом, центр города был доступен, но условия проживания были спартанскими.

Если «не повезло», то это был большой нужник с четырьмя-пятью отверстиями, рассчитанный на одновременное использование несколькими людьми.

Отсутствие должной вентиляции и санитарных условий приводило к тому, что «воздух полон вони от выгребных ям, конюшен и мусора».

А на улицах, к этому аромату добавлялись грохот карет, цокот копыт и запах навоза.

Как пишет "Санкт-Петербургские ведомости", к 1900 году лишь 6% домов не отапливались дровами, что делало центральное отопление несбыточной мечтой для большинства.

Центральный водопровод был доступен лишь на «барских» этажах. Остальным приходилось ходить к колодцу во дворе за водой.

Если человеку посчастливилось жить в тех 6%, у него была общественная ванная комната.

В противном случае, путь лежал в общественную баню.

Эти детали рисуют картину быта, где элементарные удобства были роскошью, доступной немногим.

Реакция современных петербуржцев на условия жизни рабочих XIX века неоднозначна.

«Ну в центре нынешнего «Санкт-Петербурга еще в 80-е годы ХХ века не было горячей воды. Поставить газовую колонку в коммуналке — было проблемой», — отмечает один из жителей, проводя параллели с недавним прошлым.