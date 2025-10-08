Городовой / Город / Как заброшенная Успенская церковь на Васильевском острове превратилась в каток и спортивный зал — история возвращения к храму
Как заброшенная Успенская церковь на Васильевском острове превратилась в каток и спортивный зал — история возвращения к храму

Опубликовано: 8 октября 2025 22:00
Храм Успения Пресвятой Богородицы
Когда-то здесь сверкал лёд, теперь снова звучат церковные песнопения.

На Васильевском острове есть место, где история словно сделала круг. Успенская церковь, построенная в конце XIX века, успела побыть и священным пространством, и спортивным залом, и даже катком, прежде чем снова стала храмом.

От Киево-Печерского подворья до куполов из алюминия

Храм Успения Пресвятой Богородицы построили в конце XIX века как часть подворья Киево-Печерской лавры. Архитектор Василий Косяков создал его в русском стиле — с пятью куполами и просторным залом. Для того времени постройка была новаторской: арки сделали из бетона, а купола облицевали алюминием.

Церковь быстро стала центром духовной жизни Васильевского острова — здесь ежедневно проходили службы и собирались сотни прихожан.

Когда под куполом звенели коньки

После 1930-х всё изменилось. Храм закрыли, помещения передали военным, а потом — под спортивный зал. В 1956 году по распоряжению Анастаса Микояна в здании устроили первый в Ленинграде крытый каток.

Где раньше стоял иконостас, теперь располагались гардеробы и машинное отделение. На льду тренировались фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Позже сюда приходили дети и школьники на новогодние утренники.

А когда каток устарел, здесь устроили сначала баню, потом — цветочную плантацию. От прежнего храма оставались только стены.

Возвращение к истокам

В 1991 году здание передали Оптиной пустыни. Началась долгая реставрация: убирали перегородки, очищали росписи, возвращали купола и кресты. Уже через два года в южном приделе прошла первая служба, а в 1998 году над храмом вновь засиял крест.

С тех пор церковь постепенно обрела прежний облик. Сегодня здесь проходят службы, работают гимназия, воскресная школа и богословские курсы.

Автор:
Елизавета Астахова
