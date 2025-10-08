Городовой / Город / Метро Петербурга готовится к преображению: когда еще три станции закроются на ремонт
Метро Петербурга готовится к преображению: когда еще три станции закроются на ремонт

Опубликовано: 8 октября 2025 23:30
метро спб
Метро Петербурга готовится к преображению: когда еще три станции закроются на ремонт
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Где ждать улучшений?

Петербургский метрополитен готовится к значительным изменениям. В 2026 году планируется капитальный ремонт трех станций.

Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию Алексей Зырянов.

Финансирование реконструкции: «Электросила», «Нарвская» и «Александра Невского-2»

Как пишет spb.kp.ru, финансирование ремонта станций уже включено в адресную инвестиционную программу на будущий год.

«Самая значительная доля инвестиций будет направлена в транспортную сферу - 127,9 млрд рублей», — отметил Алексей Зырянов.

Из этой суммы «в том числе на развитие метро — 51 млрд рублей».

Планируется реконструкция вестибюлей станций «Электросила», «Нарвская» и «Александра Невского-2».

Автор:
Ксения Пронина
Город
