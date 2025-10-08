Невский между строк: три неочевидных книжных адреса в самом сердце Петербурга

Всего в паре шагов от суеты проспекта — тишина, запах бумаги и старинных книг.

Если кажется, что вокруг Невского остались только кофейни и сувениры — не совсем так. За арками и в переулках живут книжные лавки, где книги не просто продают, а ищут, находят и перечитывают. Три таких места — совсем рядом, но мимо них легко пройти.

Мир искусства (Невский, 3, во дворе)

Его легко пропустить — вход спрятан за аркой старого двора. В двух комнатах соседствуют антикварные книги, открытки и кисти с красками. На полках — издания по искусству, театру, истории Петербурга и философии, а под стеклом — настоящие редкости: довоенные собрания сочинений, старые альбомы, французская классика.

Иногда именно здесь случайно находят книги, которых уже нет даже в каталогах библиотек.

Искатель (наб. реки Мойки)

Название говорит само за себя: сюда приходят искать.

Ассортимент — от редких изданий философов и историков до старых томов серии "Жизнь замечательных людей". Некоторые книги здесь старше самого магазина, и каждая хранит следы прежних владельцев — дарственные надписи, выцветшие закладки, аккуратные полевые пометки.

Атмосфера немного музейная, но без официоза — пахнет бумагой, временем и чуть-чуть пылью.

#HERZENКНИГИ (напротив Казанского собора)

Самый современный из тройки, но со своим шармом.

Книжный Герценовского университета не ограничивается учебниками: здесь собрана качественная гуманитарная литература, издания по искусству, психологии, редкие переводы и хорошие подборки современной прозы.

Витрины выходят прямо на Казанский собор, а у входа — знаменитая решётка Росси, так что даже путь сюда напоминает прогулку по учебнику архитектуры.