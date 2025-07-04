Белые ночи не помеха: как наладить сон и просыпаться бодрым

Здоровый сон — это гарантия того, что день пройдет удачно.

Если хочется наконец-то выспаться и перестать ворочаться по ночам, особенно, когда на улице белые ночи, то важно соблюдать некоторые правила.

Расскажем про советы врачей, которые помогут наладить крепкий и здоровый сон.

Сон — это не роскошь, а необходимость

Сон — это время, когда организм восстанавливается, мозг отдыхает, а тело набирается сил. Без нормального сна страдает и настроение, и иммунитет, и даже внешний вид. Поэтому к качеству сна стоит относиться серьезно.

Режим сна — ваш лучший друг

Самый главный секрет хорошего сна — ложиться и вставать каждый день в одно и то же время, даже в выходные.

Это помогает настроить внутренние биологические часы, которые управляют вашим состоянием бодрствования и отдыха. Если нарушать режим, мозг теряется и не понимает, когда пора спать, а когда — бодрствовать, сообщает сайт клиники доктора Григоренко.

Создайте «пещеру» для сна: темнота, тишина и прохлада

Для комфортного сна комната должна быть похожа на уютную пещеру.

Условия Пояснение Темнота Чем меньше света, тем лучше. Если не можете полностью затемнить комнату, используйте плотные шторы или маску для сна. Тишина Шумы мешают расслабиться. Помогут беруши или белый шум (например, спокойная музыка или специальные приложения). Прохлада Оптимальная температура — около 18–20 градусов. Если жарко, откройте окно или включите вентилятор.

Откажитесь от гаджетов перед сном

Синий свет от экранов смартфонов, планшетов и компьютеров подавляет выработку мелатонина — гормона, который регулирует сон.

Лучше выключить все устройства за 1-2 часа до сна и заняться чем-то спокойным: почитать бумажную книгу, послушать музыку или поговорить с близкими.

Подготовка ко сну — важный ритуал

Не просто прыгайте в кровать, а подготовьтесь к отдыху:

Примите теплую ванну — она помогает телу расслабиться и настроиться на сон; Сделайте легкую растяжку или дыхательные упражнения; Запишите в блокнот дела на завтра, чтобы не думать о них в кровати; Почитайте книгу (только не с экрана); Медитация и практики осознанности помогают избавиться от тревог и быстрее уснуть.

Физическая активность — залог крепкого сна

Двигайтесь в течение дня. Умеренные упражнения улучшают качество сна и помогают быстрее засыпать. Главное — не заниматься спортом слишком поздно, чтобы не перевозбудить организм.

Лучшее время — утро или дневные часы. Перед сном подойдут только легкие растяжки.

Правильное питание и сон

Избегайте тяжелой, жирной и острой пищи вечером. Ужин должен быть за 3-4 часа до сна, чтобы желудок успел переварить еду.

Полезно включать в рацион продукты, богатые магнием и триптофаном — они помогают выработке мелатонина и серотонина. Это орехи, миндаль, тыквенные семечки, молочные продукты.

Попробуйте внедрить эти простые советы, и ваш сон станет качественным. Ведь это не только залог здоровья, но и хорошее настроение на каждый день.