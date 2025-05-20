Пенсионный возраст растет: кому не светит пенсия в 2025 году и какие альтернативы существуют для тех, кто не заработал страховой стаж

Какие требования нужно выполнить, чтобы получать страховую пенсию по старости и как избежать «социальной» пенсии в 70 лет?

Маленькая пенсия — это не самое страшное. Есть те, которые могут вообще лишиться выплат.

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев рассказал RT о том, кто в России может остаться без денег. Он отметил, что право на получение пенсии закрепляется федеральным законодательством, и для его реализации необходимо выполнение определенных условий.

Страховая пенсия по старости: возраст, стаж и коэффициенты

«В первую очередь речь идет о страховой пенсии по старости, которая назначается при достижении определенного возраста, наличии страхового стажа и установленного количества пенсионных коэффициентов», — пояснил Русяев.

Для получения страховой пенсии необходимо соответствовать определенным требованиям по возрасту, стажу и пенсионным коэффициентам.

Пенсионный возраст в 2025 году: продолжение реформы

В 2025 году пенсионный возраст продолжит расти в соответствии с реформой 2018 года. Это означает, что некоторые граждане не смогут выйти на пенсию в этом году. Однако они получат право на страховую пенсию в 2026-м.

Повышение пенсионного возраста влияет на сроки выхода на пенсию для разных категорий граждан.

Отсутствие страхового стажа и баллов: социальная пенсия как альтернатива

Тем не менее существуют лица, которые не получают пенсию вообще.

«Это, в частности, граждане, не имеющие достаточного страхового стажа (менее 15 лет) и недостаточного количества пенсионных баллов (менее 30)», — отметил юрист.

В таких случаях назначение страховой пенсии невозможно. Для таких граждан предусмотрена социальная пенсия по старости, но она выплачивается значительно позже — при достижении 70 лет (для мужчин) или 65 лет (для женщин), при условии проживания на территории России, уточнил Русяев.

Социальная пенсия предоставляется гражданам, не имеющим достаточного страхового стажа, но она выплачивается в более позднем возрасте.

Иностранные граждане и лица без гражданства: требования к проживанию в России

Кроме того, пенсия не выплачивается иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не имеют вида на жительство и не прожили в России не менее 15 лет. Для иностранных граждан и лиц без гражданства существуют особые требования для получения пенсии в России.

Выезд за границу на ПМЖ: прекращение выплаты пенсии

«Прекращается выплата также при выезде за границу на ПМЖ, если не соблюдены специальные соглашения», — добавил Русяев.

Выезд за границу на постоянное место жительства может привести к прекращению выплаты пенсии, если не заключены соответствующие соглашения.

Категории граждан, которые могут остаться без пенсии в России

Категория Причина отсутствия пенсии Возможность получения социальной пенсии Примечания Граждане РФ без необходимого стажа и баллов Менее 15 лет страхового стажа и/или менее 30 пенсионных баллов Да, но только с 70 (м) / 65 (ж) лет Только при постоянном проживании в РФ Иностранцы и лица без гражданства Нет гражданства РФ, нет вида на жительство и/или менее 15 лет проживания в РФ Нет Исключение — лица с ВНЖ и 15 годами проживания, тогда — социальная Граждане, выехавшие на ПМЖ за границу Постоянное проживание за пределами РФ, если нет международных соглашений Нет Выплата прекращается при выезде Лица, находящиеся в РФ нелегально Нарушение миграционного законодательства, отсутствие легального статуса Нет Не имеют права на пенсии и пособия Граждане, не достигшие пенсионного возраста Из-за переходного периода пенсионной реформы 2018 года Нет Получат право на пенсию позже, по достижении возраста

Независимость от субъективных обстоятельств: четкие основания для отказа

Таким образом, основания для отказа или прекращения выплаты пенсии четко определены и действуют независимо от субъективных обстоятельств. Отказ в выплате пенсии или ее прекращение основаны на объективных критериях, установленных законодательством.