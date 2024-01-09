Без утюга и отпаривателя: с этой хитростью на одежде не останется ни одной складки

Идти на важное мероприятие в мятой одежде просто неприлично. Однако, когда под рукой нет утюга или парогенератора, кажется, что другого выхода просто нет. Не спешите отчаиваться, ведь разгладить складки можно с помощью других подручных средств.

Пока занимаетесь макияжем и прической, поставьте на плиту кастрюлю с водой. Когда она закипит, быстро слейте все в раковину, оставив внутри буквально несколько миллилитров жидкости. Расстелите футболку или платье на доске и пройдитесь по ней горячим дном посуды. Эффект будет тот же, что и от утюга.

Еще можно подержать вещь над паром из кипящего чайника. Главное, не обжечься. В итоге ни одной складки не останется, передает портал «Лайфхакер».

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