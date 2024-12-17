Как правильно падать зимой, чтобы остаться целым

Зима в России — вечный сюрприз для коммунальщиков. Центральные дороги очищаются с переменным успехом, а во дворах Санкт-Петербурга все зависит от настроений дворников и сеятелей пескосоляной смеси. Итог — гололёд и массовые падения, где каждый чувствует себя героем собственного экшен-фильма только без страховки и каскадеров.

Чтобы минимизировать последствия таких «трюков», травматолог Олесь Тихонов приводит советы:

Поворачивайте голову вбок и не раскидывайте руки, чтобы избежать переворотов.

Прижимайте подбородок к груди — это защитит затылок от удара.

Сгибайте локти, даже если хотите выставить руки вперед. Помните: «инстинкт самосохранения» может сыграть с вами злую шутку.

Особую роль играет расслабление.

«Пьяные люди меньше получают травм, потому что расслабляются и даже не понимают, что с ними происходит», — комментирует эксперт. Хотя использовать этот подход буквально мы, конечно, не рекомендуем.

Если произошло падение, не спешите вставать. Проверьте свое состояние: головокружение и сильная боль — сигнал дождаться помощи.