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Как правильно падать зимой, чтобы остаться целым

17 декабря 2024 14:14
Боитесь падать на льду? Врач объяснил, как петербуржцам избежать серьезных травм
Как правильно падать зимой, чтобы остаться целым
Petrov Sergey/ news.ru/ Global Look Press

Иначе рискуете попасть в больницу.

Зима в России — вечный сюрприз для коммунальщиков. Центральные дороги очищаются с переменным успехом, а во дворах Санкт-Петербурга все зависит от настроений дворников и сеятелей пескосоляной смеси. Итог — гололёд и массовые падения, где каждый чувствует себя героем собственного экшен-фильма только без страховки и каскадеров.

Чтобы минимизировать последствия таких «трюков», травматолог Олесь Тихонов приводит советы:

  • Поворачивайте голову вбок и не раскидывайте руки, чтобы избежать переворотов.
  • Прижимайте подбородок к груди — это защитит затылок от удара.
  • Сгибайте локти, даже если хотите выставить руки вперед. Помните: «инстинкт самосохранения» может сыграть с вами злую шутку.

Особую роль играет расслабление.

«Пьяные люди меньше получают травм, потому что расслабляются и даже не понимают, что с ними происходит», — комментирует эксперт. Хотя использовать этот подход буквально мы, конечно, не рекомендуем.

Если произошло падение, не спешите вставать. Проверьте свое состояние: головокружение и сильная боль — сигнал дождаться помощи.

Зима — это не только морозы и праздники, но и скользкие тротуары. К процессу передвижения следует подходить с осторожностью, чтобы не дать снегу и льду испортить настроение.

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Автор:
Максакова Яна
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