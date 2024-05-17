Большая ошибка: зачем в СССР удаляли гланды и почему перестали

Многие люди, жившие в СССР, столкнулись с операцией по удалению гланд. Тонзиллэктомию делали без наркоза, а потому те, кто ее пережил, наверняка запомнили это на всю жизнь. Если раньше процедуру назначали довольно часто, то теперь про нее вообще ничего не слышно. При больном горле пациентов просто отправляют домой, выписав таблетки.

Зачем удаляли

В 70-80 х годах XX века гланды считали атавизмом. Врачей учили, что человеку эти органы абсолютно ни к чему. Якобы удаление миндалин послужит профилактикой простудных заболеваний. Объяснялось это тем, что при сильном опухании гланды препятствуют нормальному глотанию и негативно влияют на течение болезни.

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Почему перестали

В 2000-х ученые доказали, что удаление гланд не имеет позитивного эффекта. Напротив, отмечались не самые радужные последствия. Ведь миндалины на самом деле защищают организм. Даже если опухают.

При воспалении орган вырабатывает лейкоциты, которые дают отпор болезнетворным бактериям. Таким образом, гланды оберегают бронхи и легкие от инфекций.

Кроме того, в миндалинах формируются клетки, которые требуются для выработки крови. Поэтому некоторые специалисты сравнивают потерю гланд с утратой части печени.

Когда операция нужна

Сегодня процедура удаления миндалин — крайняя мера. В основном ее проводят при хроническом тонзиллите. Осуществляют вмешательства под общим наркозом. Также применяют и новый метод — удаление лазером. После операции раны заживают примерно через 2,5 недели.

«Европейская ассоциация оториноларингологов закрепила правило, согласно которому, если в течение года у пациента возникло 6 и более обострений заболевания, то хронический тонзиллит подлежит обязательному хирургическому лечению», — пояснил врач Юсуп Сулейманов в своей статье на сайте «Целитель».

Источник фото: Legion-Media