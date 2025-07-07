Будущая станция метро «Гавань»: что ждет жителей Васильевского острова

В ближайшие годы на Васильевском острове создается долгожданная станция метро «Гавань». Ее строят на пересечении Шкиперского протока и Наличной улицы.

Это место отлично известно всем, кто живет или работает в районе бывшего «Ленэкспо» и новых жилых комплексов. Открытие станции планируют на 2030 год, но, как это часто бывает с постройками метро, ​​сроки смогут немного сдвинуться.

Почему «Гавань» так важна

Транспортная доступность. Сейчас жителям западной части острова приходится добираться до метро, ​​автобусов, трамваев или пешком, что не всегда удобно, особенно в часы пик или зимой.

Район развития

Васильевский остров активно защищает: строятся новые дома, офисы, школы и детские сады. Метро — это не только комфорт для горожан, но и стимул для развития бизнеса, показ новых кафе, магазинов и рабочих мест.

Какая будет станция

«Гавань» будет глубоко под землей, как и многие другие станции Петербурга, чтобы не мешать городским коммуникациям и зданиям.

Внутри станции расположены колонны и три свода. Поезда будут подходить с двух сторон, пассажиры смогут садиться и выходить на одной платформе.

Вход будет не выше 20 метров, а пропускная способность — около 13,6 тысяч человек в час. Это значит, что даже в пиковых часах не должно быть большой очереди.

На какой линии формирования «Гавань»

Станция войдет в состав Лахтинско-Правобережной линии — ее еще называют оранжевой. Эта ветка соединяет центр города с юго-восточными районами и продолжает расти, пишет Фиеста.

Также планируют построить станцию «Морской фасад», который будет следующей после «Гавани».

Какие еще планы по развитию метро на острове

Городские власти уже составляют проекты планирования не только «Гавани», но и соседней станции «Морской фасад». В будущем метро дойдет и до новых намывных территорий, где сейчас строятся современные жилые комплексы.

Что говорят жители

Многие жители Васильевского острова ждут открытия «Гавани» с нетерпением, а другие считают, что она не очень и нужна.

Дело в том, что расстояния между новыми объектами не такое и большое.

«Не очень понятно, зачем это нужно. От горного до морского фасада идти минут 10-15. Есть гораздо более важные населенные пункты, которые нуждаются в метро» — пишут в соцсети.

Одна есть несогласные, которые считают, что 15 минут можно добежать до «Морского фасада, а не дойти.

Однако проект уже представлен, и город ждет настоящая транспортная революция.