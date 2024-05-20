Пугать пациентов нет цели: почему врачи носят именно белые халаты

Наверняка каждый, увидев человека в белом халате, подумает, что это доктор или медицинская сестра. Этот атрибут одежды стал неотъемлемой частью благородной профессии, спасающей жизни. Удивительна и история его появления. Ведь по логике, светлая ткань очень маркая, да и следы крови отстирать достаточно проблематично. Есть случаи, когда при осмотре пациенты пугались врачей, думая, что они умерли и это за ними явился ангел.

До XIX целители ходили в темных мантиях, во время чумы на голову надевали специальную маску с длинным клювом. В нем располагались пахучие травы, которые должны были защитить от инфекций и бактерий. Позже целители облачались в темные одежды, надевая на палец перстень с камнем. Это значило, что статус медика высок в обществе. Профессия считалась очень престижной.

Затем появились сестры милосердия из Красного креста. Они надевали белые фартуки, а затем и нарукавники, воротники. Люди искали помощи в храмах и они должны были отличить обычных монахинь от тех, кто мог оказать им врачебную помощь. Еще спустя какое-то время служители церкви начали надевать и белые чепчики.

В 1860 годы хирург Джозеф Листер, очень уважаемый в своих кругах, стал изучать влияние бактерий на тело человека. Он первым начал развивать теорию антисептики и активно публиковаться со своими научными работами. Доктор считал, что белые халаты тоже обладают антисептическими свойствами. Было много споров, но постепенно именно белые халаты стали заполонять больницы, а врачи без них уже на работу не выходили.

Есть еще одна версия и связана она с ритуальной одеждой атхарванов. Так называли целителей, которые занимались лечением людей. Они облачались в белые одежды, надевали такого же цвета маску и приступали к изгнанию злых духов недуга. Белый считался цветом чистоты, а повязка на лице была нужна, чтобы не осквернять дыхание божественного огня, пишут эксперты Роспотребнадзора.

В России белый халат впервые надели в 1877 году, во время Русско-Турецкой войны. Можно было легко определить, насколько хирург профессиональный, только взглянув на количество крови на ткани. Чем ее было меньше, тем искусней считался мастер своего дела. Конечно, это спорное суждение, так как раны могли быть совершенно разными и не зависящими от врача.

Кроме того считается, что психологически белый цвет успокаивает человека, он меньше нервничает и принимает правильные решения. Во время операции, когда действовать нужно быстро, это лишь помогает. Много проводилось и исследований с пациентами. Оказалось, что люди больше доверяют врачам в белых халатах, чем в голубых или разноцветных. Лечение проходит более успешно просто из-за одной веры в своего лечащего спасителя.

Источник фото: Legion-Media