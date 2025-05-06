«Не прикасайся к помазаннику моему»: почему исчезла часовня у Летнего сада в Петербурге

«Царя-освободителя» пытались убить несколько раз, и поэтому на месте покушения построили часовню, которая в советское время была утрачена.

Исторический облик Санкт-Петербурга перетерпел многочисленные изменения, виной этому революция, войны и политический строй. Много лет у знаменитой решетки Летнего сада стояла небольшая часовня, которая связана с очень важным событием в истории России. Речь идет об Александре II, на которого покушались много раз и в итоге убили.

Что случилось в тот день?

В апреле 1866 года Александр II прогуливался по Летнему саду, как это часто бывало. Император был реформатором, который отменил крепостное право и совершенствовал судебную систему. На царя-освободителя часто покушались, именно тогда, во время прогулки Александра, из толпы в него кто-то выстрелил — это был революционер Дмитрий Каракозов, сообщает Петербург Центр.

Императора спас крестьянин Осип Комиссаров, который заметил, что ему грозит опасность и оттолкнул злоумышленника. За это его наградили, а на месте покушения построили часовню.

Какая была часовня?

Часовня была сделана из серого мрамора с золотым крестом на крыше. Внутри разместились мозаики и надписи, которые напоминали о защите императора.

«Не прикасайся к помазаннику моему», — гласила одна из них.

Целых 65 лет она стояла у Летнего сада, но в 1930 году ее все же снесли, так как в советское время такие памятники часто не сохраняли. Сейчас на этом месте нет часовни, но есть табличка, которая напоминает о том событии.

Сколько раз покушались на «Царя-освободителя»?

Количество покушений на Александра II точно не известно. Некоторые источники говорят о шести случаях, но есть и упоминания о большем количестве. Однако своего террористы все же добились и убили царя.

В 1881 году на набережной канала Грибоедова террорист Игнатий Гриневицкий подошел к императору и бросил в него бомбу. Так закончилась жизнь Александра, а на месте этих событий теперь стоит храм Спаса на Крови, построенный в память о погибшем императоре.