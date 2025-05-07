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«Дети Великой Победы»: кто может получить новый статус в России

Опубликовано: 7 мая 2025 17:03
Памятник, цветы
«Дети Великой Победы»: кто может получить новый статус в России
Globallookpress / Belkin Alexey / news.ru

«Дети войны» получают поддержку на региональном уровне, а новый статус позволит это делать на федеральном.

Депутат от партии ЛДПР Ярослав Нилов внес в Госдуму предложение о новом статусе для людей, которые пережили все тяготы войны и много лет восстанавливали страну после нападения фашистов на СССР. Такой категории граждан хотят присвоить статус «Дети Великой Победы». Кто же может попасть под это определение?

Кто такие «Дети Великой Победы»?

Это люди, которые пережили не только годы войны, но и наравне с взрослыми делали все для восстановления страны: возрождали города и села и в то же время делали жизнь в послевоенные годы безопаснее.

Получается, что это пенсионеры старше 80 лет, которые часто не имеют официального признания на федеральном уровне, что вызывает чувство несправедливости. В некоторых регионах России для них уже существует статус «Дети войны», который позволяет получать льготы, но на региональном уровне.

Федеральный статус

В России может появиться новый официальный статус — «Дети Великой Победы». Это инициатива депутатов Госдумы во главе с Ярославом Ниловым, которая направлена на признание и поддержку тех, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, то есть людей, родившихся с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, передают РИА Новости.

Что дает новый статус?

За «Детьми Великой Победы» могут закрепить некоторые льготы: это медицинское обслуживание, изготовление и ремонт зубных протезов, а также обеспечение лекарствами по рецептам врачей. Все это возможно будет получить бесплатно. Людей с таким статусом будут внеочереди обслуживать в магазинах и социальных учреждениях. В то же время регионы смогут дополнять этот список.

Почему это важно?

С каждым годом ветеранов войны становится все меньше — сейчас их около 10 тысяч. Следующей значимой социальной группой стали именно «Дети войны», а новый статус — это способ обеспечить им достойную поддержку на федеральном уровне.

Кроме того, каждый год регионы предоставляют льготы для ветеранов в период майских праздников. К примеру, в Петербурге для блокадников и участников военных действий есть возможность бесплатно пользоваться всеми видами транспорта в городе 7, 8 и 9 мая.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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