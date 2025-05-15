«Для богатого сословия»: в соцсети обсуждают строительство скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом

Скоро между двумя главными городами России — Москвой и Санкт-Петербургом, появится новая высокоскоростная железная дорога. Власти решили совершить настоящий прорыв, который сделает путешествия гораздо быстрее и удобнее.

Сейчас на поезде из Петербурга в Москву можно доехать примерно за 3,5–4 часа, а на самолете время в пути меньше, но надо еще добраться до аэропорта, пройти регистрацию и так далее. Новая высокоскоростная магистраль позволит добираться всего за 2 часа 15 минут — это почти в два раза быстрее.

Поезда будут ездить со скоростью до 400 км/ч, а сама трасса протянется почти на 680 километров. По пути будут остановки в нескольких городах, например, в Великом Новгороде и Твери. Это значит, что не только столицы, но и регионы между ними получат новый толчок для развития.

Сколько денег и когда ждать?

Строительство — очень масштабное и дорогое. Общая стоимость проекта составит около 2 триллионов рублей. Деньги берут из разных источников: федерального бюджета, Фонда национального благосостояния и крупных банков. Петербург, например, выделил на свою часть 30 миллиардов рублей, передает Дневник Санкт-Петербурга.

Работы уже начались: очищают площадки, выносят коммуникации. В Петербурге строительство центрального участка стартует в 2025 году, а весь проект планируют закончить к 2028-му.

Что думают по этому поводу петербуржцы?

Жители Северной столицы стали активно обсуждать новые перспективы, которые намечаются между Москвой и Петербургом. Получается, что за один день можно съездить туда и обратно, но цены на билеты ощутимо кусаются.

«Все это явно для богатого сословия, простому люду от этого ни холодно, ни жарко»;

«Учитывая стоимость билета на начальном этапе стройки в 8 к, увы, нет. Но изначально аналогично думала: местные — на работу более оплачиваемую, иногородние — за более низкой ценой на квартиру / дачу», — отмечают петербуржцы.

В итоге пока для местных жителей грандиозное и дорогое строительство железной дороги — это не что иное, как шаг навстречу состоятельным людям, а не обычным.