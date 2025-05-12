Зачарованный «Вепсский лес»: какие тайны и легенды хранит реликтовый уголок Ленобласти

Инструкция по посещению зачарованного «Вепсского леса» и его таинственных достопримечательностей.

Реликтовые леса, глубокие синие озера, студеные реки, подернутые туманом болота, свежий воздух, наполненный ароматом хвои — все это «Вепсский лес», занимающий территорию на самом востоке Ленинградской области на границе с Вологодскими землями.

Это место, где реальность переплетается с мифами и легендами вепсов — народа, испокон веков населявшего эти дикие заповедные края, а также древними верованиями, оставившими свой след в истории и культуре этого уникального места.

«Вепсский лес»: сказочная чаща с духами

«Вепсский лес» получил свое название по имени малочисленного финно-угорского народа, проживающего на его территории — вепсов. Это национальный природный парк, разделенный на семь резерватов, причем некоторые из них являются уникальными для данной местности.

Лес причислен к особо охраняемым природным объектам благодаря экосистеме, не затронутой хозяйственной деятельностью человека: здесь сохранились старовозрастные ельники и сосняки, горные породы каменноугольного периода, кристально чистые водоемы, а также редчайшие виды животных и птиц, многие из которых занесены в Красную книгу.

Этот край насыщен не только природными, но и историческими и культурными сокровищами, которые притягивают любителей путешествий и исследований.

«Святой камень»: сакральное место силы и древних обрядов

Здесь есть такой артефакт. Камень представляет собой скалу красно-рыжего оттенка с углублением, по форме напоминающем фигуру человека в капюшоне.

Вепсы издревле наделяли это место сакральным значением. По сей люди приходят к камню и оставляют в дар что-нибудь из вещей. Этот камень — свидетель древних обрядов и верований, место, где люди искали связь с миром духов и просили о помощи у высших сил. Посещение «Святого камня» — это возможность прикоснуться к древней культуре вепсов и почувствовать энергетику этого особого места.

Деревня Нойдала: пристанище колдунов и любителей мистики

Среди вепсов Нойдала считалась пристанищем колдунов. Само слово «нойд» в переводе с вепсского означает «шаман».

К колдунам вепсы всегда относились с уважением и благоговейным трепетом. Нойды общались с духами, занимались гаданием и целительством, умели управлять силами природы и находить людей, заплутавших в дремучих вепсских лесах. Сегодня от Нойдалы осталось немногое, но даже в заброшенном состоянии деревня привлекает множество паломников и любителей мистики, желающих на себе ощутить дыхание потустороннего мира.

Посещение Нойдалы — это погружение в мир магии и колдовства, возможность почувствовать связь с древними традициями и узнать много интересного о вепсских магах.

«Дом-пряник»: уникальный образец вепсской архитектуры

Дом крестьян Яковлевых в деревне Лукино — одна из самых старых построек Ленинградской области.

Дом представляет собой северную крестьянскую избу и отличается наличниками и причелинами, характерными для старинного вепсского жилья. Интересный образец взаимопроникновения славянских и вепсских архитектурных традиций.

как пишет канал «Путешествия с БизнесБас», «Дом-пряник» — это не только памятник архитектуры, но и свидетельство культурного обмена и взаимовлияния разных народов.

Родники «Большой каскад»: сила природы и целебная вода

Неподалеку от деревни Лукино, в долине реки Урья бьют 12 мощных карстовых родников. Вода здесь бурлит и пенится, из-за чего ключи получили еще одно характерное название — «Кипуны».

В разное время родники питали несколько мельниц и даже гидроэлектростанцию. Сегодня на базе источника работает рыбопитомник, где разводят радужную форель. Родники «Большой каскад» — это источник чистой воды, энергии и жизни, место, где можно почувствовать силу природы и насладиться ее дарами.

Туристический отдых в «Вепсском лесу»: экскурсии, экотропы и приобщение к культуре вепсов

В национальном парке созданы все условия для полноценного туристического отдыха: проводятся экскурсии по экотропам, в близлежащих населенных пунктах специально для посетителей оборудованы деревянные домики, где можно не только остановиться на ночлег, но и приобщиться к культуре вепсов, а также приобрести экологически чистые овощи, яйца, выпечку и молочную продукцию местного производства.

Посещение «Вепсского леса» — это возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться гармонией с природой, а также поддержать местное население и сохранить уникальное культурное наследие.

Как добраться: маршруты до «Вепсского леса»из Санкт-Петербурга

«Вепсский лес» находится в 300 км от Санкт-Петербурга на территории Подпорожского, Тихвинского, Бокситогорского, Лодейнопольского районов. Доехать до природного парка можно несколькими способами:

На общественном транспорте: От автовокзала на набережной Обводного канала до города Тихвин идет автобус №860. Далее из Тихвина до поселка Шугозеро можно доехать маршрутом №165.

На личном авто: Из Санкт-Петербурга двигайтесь по трассам Р-21 и А-114 до поселка Шугозеро. От поселка до парка нужно идти пешком.

Планирование поездки в «Вепсский лес» требует определенной подготовки, но впечатления, полученные от посещения этого уникального места, окупят все затраченные усилия.