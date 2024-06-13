Экономист Васильев назвал альтернативы доллару и евро на фоне ажиотажа в обменниках

США ввели новые санкции против российских компаний, включая Московскую биржу и Национальный клиринговый центр, что вызвало панику среди населения. Несмотря на заверения банков, что это не повлияет на граждан, курсы доллара и евро уже достигли 200 рублей и выше. Эксперты предполагают, что ситуация стабилизируется в ближайшие дни.

Гражданам, которым срочно нужна валюта для поездок за границу, эксперты советуют обратить внимание на другие валюты. Экономист Дмитрий Васильев в беседе с порталом «Городовой» назвал несколько альтернатив.

«В июне 2024 года для поездок за границу наилучшим выбором будут дирхамы ОАЭ и юани, поскольку их курсы остаются стабильными, и обмен в других странах не вызовет затруднений. Дирхамы сейчас можно приобрести по 25-27 рублей за единицу, а курс юаня впервые за год упал ниже 12 рублей, что делает их особенно выгодными для путешественников. Кроме того, стоит рассмотреть швейцарские франки и сингапурские доллары, которые также отличаются стабильностью и высокой ликвидностью. Эти валюты позволят минимизировать потери при обмене и обеспечат удобство в расчетах за рубежом», – отметил экономист.

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