Дефицит бюджета не пройдет бесследно для россиян.
Укрепление выгодно не всем.
Хуже не будет
Шанс на успех есть у всех.
В Центробанке поспешили объясниться.
Известный экономист прокомментировал сообщения о грозящем России дефолте.
Известный экономист прокомментировал понижение рейтинга дефолта эмитента РФ.
Китайская валюта на сегодняшний день стабильна.
Центробанк с 9 марта по 9 сентября ограничит выдачу валюты с вкладов.
Доллар все больше ограничивают в правах, однако изымать валюту у населения не будут.
Но запрет распространяется не на всех.
Эксперт рассказал, как быстро восстановить экономику и наладить денежное обращение.