Если осталась лишняя петрушка: вмиг превратите ее в ресторанную заправку

Именитые повара часто используют при подаче еды аппетитное зеленое масло. Им поливают пиццы, заправляют салаты и просто капают на тарелки для декора. Если в холодильнике завалялась лишняя петрушка, то такая же заготовка может появиться и на вашей кухне.

Для начала хорошо промойте зелень и положите в сотейник. Залейте горячую воду и доведите кипения. Подержите смесь три минуты, а потом выключайте плиту. Бросьте содержимое кастрюли в ледяную воду на 30–60 секунд. Далее обсушите все на салфетках.

Теперь нужно взбить петрушку в блендере с добавлением оливкового масла. Получившуюся кашицу необходимо процедить через сито или марлю. Зеленое масло готово. Храните его в красивой стеклянной баночке для эстетического удовольствия, говорится на Youtube-канале «Сладкий персик».



Источник фото: Youtube-канал «Сладкий персик»

Источник фото: Изображение от David Todd McCarty на Unsplash