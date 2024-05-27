Эти продукты «убивают» полезные свойства гречки: лучше в тарелку вместе их не класть

Гречка — самая популярная крупа в России. Ее едят на завтрак, готовят из нее котлеты, добавляют в супы. Только вот не все знают, что есть продукты, с которыми эта каша совершенно не сочетается. И дело тут даже не во вкусовых пристрастиях, а нейтрализации полезных веществ на химическом уровне. В СССР о таком с голубых экранов точно не говорили.

Молоко

В Советском Союзе, да и сейчас, по утрам детям любили накладывать гречку, заливая ее холодным молоком. Раньше это считалось настоящим лакомством, но тогда никто не удивлялся, почему после такого блюда дети мучаются в туалетной комнате, хватаясь за животы. Яство и боль никто совместить не мог.

После исследований выяснилось, что в гречке полно фитиновой кислоты, а в молоке лактозы. Эти два вещества сами по себе являются тяжелыми для желудочно-кишечного тракта, а вместе и вовсе создают ужасную смесь. Пищеварение нарушается, появляются вздутие, колики и неприятные ощущения.

Кроме того, в гречке много железа, а молоко полностью нейтрализует его действие. Продукты, богатые этим веществом, лучше не есть с молочкой за два часа до и два часа после.

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Яйца

Все как один диетологи и нутрициологи уверяют, что на завтрак обязательно должен быть белок, клетчатка и полезные жиры. Гречка с яйцами подходит под это описание очень кстати. Только вот такое сочетание продуктов является не очень правильным. Два ингредиента вместе плохо усваиваются, затрудняют усвоение аминокислот, могут вызвать проблемы с ЖКТ. Это, кстати, касается также гречки с сыром и гречки с хлебом.

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Черный чай

И тут тоже всплывает железо в гречке, которое полностью убивается под воздействием дубильных веществ танинов, содержащихся в черном чае. Вы просто будете есть «пустышку», набивая живот непонятной и бесполезной субстанцией. Запивать кашу лучше всего морсом, травяным сбором или зеленым чаем. Тогда вы точно получите полезное блюдо.

С чем можно

Для максимальной пользы выбирайте другие продукты. Например, гречку можно есть с грибами. Они не только сохранят все витамины и минералы, но и раскроют ее вкус на максимум. Прекрасно подходят к этому гарниру помидоры, можно вяленые, грецкие орехи, руккола. В качестве специй выбирайте куркуму. Она изменит не только вкус, но и цвет.

Чернослив или консервированный тунец тоже прекрасно подойдут к гречке. Кстати, если все все-таки любите кашу с молоком, выбирайте растительное (овсяное, банановое, миндальное). Это будет в разы вкуснее и полезнее.

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