Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Это быстрое дрожжевое тесто точно поднимется: не скиснет даже через сутки

Это быстрое дрожжевое тесто точно поднимется: не скиснет даже через сутки
Рецепт быстрого дрожжевого теста

Замесите за пять минут.

Не каждая хозяйка готова радовать близких выпечкой из дрожжевого теста. Ведь если допустить ошибку, оно просто-напросто не поднимется. Хорошо, что есть рецепт, который удается повторить абсолютно всем. С его помощью можно даже заготовить тесто впрок и хранить его в холодильнике.

Вам понадобятся:

  • молоко — 500 мл,
  • мука — 700 г,
  • сахар — 2 ст. л.,
  • подсолнечное масло — 2 ст. л.,
  • соль — щепотка,
  • сухие дрожжи — 11 г.

Дрожжи необходимо смешать с четырьмя стаканами муки, а затем постепенно влить к ним теплое молоко, добавить сахар, соль и подсолнечное масло. После нужно всыпать еще стакан муки. Тесто не должно получится слишком крутым.

Когда выместите массу, уберите ее в пакет и отправьте в холодильник. Через пару часов она поднимется. Заготовка может простоять в холоде и сутки — с ней ничего не случится, пишет портал 1000.menu.

Источник фото: mdjaff/freepik

Общество Рецепты Кулинария
2 января 2024 13:30
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».