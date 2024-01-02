Это быстрое дрожжевое тесто точно поднимется: не скиснет даже через сутки

Не каждая хозяйка готова радовать близких выпечкой из дрожжевого теста. Ведь если допустить ошибку, оно просто-напросто не поднимется. Хорошо, что есть рецепт, который удается повторить абсолютно всем. С его помощью можно даже заготовить тесто впрок и хранить его в холодильнике.

Вам понадобятся:

молоко — 500 мл,

мука — 700 г,

сахар — 2 ст. л.,

подсолнечное масло — 2 ст. л.,

соль — щепотка,

сухие дрожжи — 11 г.

Дрожжи необходимо смешать с четырьмя стаканами муки, а затем постепенно влить к ним теплое молоко, добавить сахар, соль и подсолнечное масло. После нужно всыпать еще стакан муки. Тесто не должно получится слишком крутым.

Когда выместите массу, уберите ее в пакет и отправьте в холодильник. Через пару часов она поднимется. Заготовка может простоять в холоде и сутки — с ней ничего не случится, пишет портал 1000.menu.

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