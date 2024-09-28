Больше, чем вам кажется: сколько на самом деле должна спать взрослая собака

Британские специалисты из Благотворительной ветеринарной организации провели исследование и выяснили, что более половины собак в стране недосыпают. Согласно данным, собакам необходимо спать от 10 до 13 часов в день. Недостаток сна может приводить к агрессивному поведению и признакам стресса у животных, таким как скованность тела, избегание контакта с людьми, отказ от еды, одышка при отсутствии жары и зевота.

На сон собак влияет обстановка в доме. Например, собаки, живущие в домах с одним или двумя хозяевами, спят больше 13 часов, что считается нормой. Однако в семьях с детьми питомцы спят меньше — всего 8–10 часов, что может быть недостаточным.

Эксперты рекомендуют семьям с детьми уделять внимание физической активности собак и предоставлять им несколько тихих мест для отдыха, где животные смогут спокойно спать в одиночестве, пишет издание Daily Mail.