Город величия и трагедий: крупнейшие катастрофы Санкт-Петербурга

Петербург известен не только своей красотой и историей, но и трагическими событиями, потрясшими город в последние годы.

Над городом на Неве словно нависла тень скорби. Петербург помнит многое – величие империи, революции, блокаду… Но есть в его истории страницы, написанные слезами и болью потерь, страницы, которые не хочется перелистывать, но и забыть невозможно.

Трагедии, словно злые тени, время от времени являются в небе над городом, на железных дорогах, в подземке, напоминая о хрупкости жизни и о том, как беззащитен человек перед лицом неотвратимого.

Сегодня мы вспомним несколько из этих скорбных дат, оставляя в сердце память о погибших и восхищение мужеством тех, кто в моменты испытаний проявил человечность и солидарность.

Небо, разорванное болью: Синай и Донецк

31 октября 2015 года… Дата, врезавшаяся в память страны черным крылом катастрофы. Шарм-эш-Шейх, солнечный египетский берег, и самолет, уносящий в Петербург жизни двухсот двадцати четырех человек, большинство из которых – петербуржцы.

Теракт. Взрыв, разорвавший небо и судьбы. Среди погибших – двадцать пять детей… Символом этой страшной трагедии стала фотография маленькой Дарины Громовой, "главного пассажира", как ее назвали. Десятимесячная кроха, смотрящая с наивным любопытством в окно аэропорта…

Этот снимок стал вечным укором жестокости и бессмысленности катастрофы. За девять лет до этого, 22 августа 2006-го, другая авиакатастрофа унесла жизни ста семидесяти человек, летящих из Анапы в Петербург.

Ту-154, попавший в грозовой фронт над Донецком, рухнул на землю, не оставив шансов никому. Ошибки, недоработки, трагические стечения обстоятельств… Небо забирает своих жертв, оставляя на земле лишь горечь невосполнимой утраты.

Земля сотрясается от взрывов: "Невский экспресс" и метро

Не только небо становится свидетелем трагедий. Земля также помнит взрывы, разрывающие ткань обыденности. 27 ноября 2009 года под колесами "Невского экспресса", следовавшего из Москвы в Петербург, прогремел взрыв.

Рельсы разорваны, вагоны сошли с рельс… Двадцать восемь погибших, среди них – известные петербуржцы, сенатор Сергей Тарасов и глава Росрезерва Борис Евстратиков. Сто тридцать два раненых…

Теракт, жестокий и бессмысленный. И снова удар – 3 апреля 2017 года. Петербургское метро, перегон между "Сенной" и "Технологическим институтом". Взрыв в вагоне подземки, унесший жизни пятнадцати пассажиров, не считая самого террориста-смертника. Сто восемь раненых… Ужас, боль, отчаяние. Земля сотрясается, напоминая о уязвимости человека в мире, где зло не знает границ.

Солидарность в час испытаний: Петербург не сдается

Но даже в самые темные времена в сердцах людей зажигается огонь сострадания и солидарности. После катастрофы "Невского экспресса" девять сотрудников поезда были награждены за героизм и помощь пострадавшим.

В день теракта в метро петербуржцы бросились на помощь раненым, бесплатно подвозили застрявших в центре города… В моменты беды проявляется лучшее, что есть в человеке – готовность помочь, поддержать, спасти.

Петербург знает цену человеческой жизни и силу солидарности. Эти трагедии – горький урок, напоминание о необходимости быть бдительными, заботиться о безопасности, стремиться к миру и согласию.

Но главное – помнить о ценности каждой человеческой жизни и о том, что только человечность, сострадание и взаимопомощь могут стать противовесом тьме и отчаянию.