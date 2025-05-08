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Шампиньоны-мутанты и слизистые вешенки: как выбрать безопасные грибы в магазине

Опубликовано: 8 мая 2025 11:32
Мужчина, грибы
Шампиньоны-мутанты и слизистые вешенки: как выбрать безопасные грибы в магазине
Городовой ру

Чем опасны магазинные грибы и как уберечь свое здоровье?

Грибы — ценный и вкусный продукт, но их выбор в магазине требует особой внимательности. Неправильно выбранные грибы могут не только разочаровать своим вкусом, но и представлять опасность для здоровья. Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Елена Спеценко рассказывала порталу «Городовой», какие грибы лучше не покупать в магазинах и почему.

Шампиньоны с неестественно белыми шляпками: опасность химической обработки

«Особую настороженность вызывают шампиньоны с неестественно белыми, почти пластиковыми шляпками. Такой идеальный внешний вид часто достигается за счет обработки химикатами, которые замедляют потемнение, но могут вызывать аллергию и раздражение желудочно-кишечного тракта», — отметила Спеценко.

Поэтому лучше выбирать шампиньоны с естественным кремовым или светло-коричневым оттенком и без химического запаха. Естественный цвет гриба — признак того, что он не был подвергнут агрессивной химической обработке.

Вешенки с водянистыми пятнами и слизью: признаки неправильного хранения

Также рискованно покупать вешенки с водянистыми пятнами и заметной слизью на поверхности. Если внутри упаковки скапливается конденсат, а ножки грибов скользкие, это верный признак неправильного хранения.

«Такие грибы либо переморожены, либо хранились без должной вентиляции. В них уже могут идти процессы гниения, хотя внешне они кажутся целыми», — заявила эксперт.

Качественные вешенки должны быть сухими, плотными, с короткими ножками. Длинные ножки часто свидетельствуют о перезревании. Важно обращать внимание на свежесть и консистенцию грибов.

Грибные смеси с нечетким составом: риск употребления некачественных грибов

Особого внимания заслуживают грибные смеси с нечетким составом.

«Такие ассорти могут содержать условно-съедобные виды, требующие специальной обработки. Еще хуже, когда в составе просто указано «грибы» без указания вида. В таких случаях велика вероятность, что в смесь добавлены грибы низкого качества», — заметила эксперт.

При выборе грибных смесей следует отдавать предпочтение продуктам, где четко указан состав и производитель.

Безопасные альтернативы

Безопасной альтернативой остаются свежие шампиньоны и вешенки с матовой поверхностью, замороженные белые грибы и лисички от проверенных производителей, а также сушеные грибы в прозрачной упаковке, где хорошо видно отсутствие мусора и червоточин.

Замороженные грибы следует покупать в целостной, неповрежденной упаковке — так можно быть уверенным в их правильном хранении.

Общие рекомендации по выбору грибов

При выборе грибов в магазине следует руководствоваться следующими общими правилами:

  • Внимательно осматривать грибы на предмет повреждений, пятен и слизи.
  • Обращать внимание на запах — он должен быть свежим и естественным.
  • Проверять срок годности и условия хранения.
  • Отдавать предпочтение продуктам от проверенных производителей.
  • Избегать грибных смесей с нечетким составом.
  • Покупать сушеные грибы только в прозрачной упаковке.

Соблюдение этих простых правил поможет сделать правильный выбор и избежать неприятных последствий для здоровья.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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