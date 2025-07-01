«Вчерашний хлеб есть не будут»: почему нарезной батон может исчезнуть с прилавков магазинов

В эпоху экономической нестабильности даже такой привычный продукт, как хлеб, может оказаться под угрозой.

Владелец крупнейшего булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов в интервью РБК озвучил тревожные прогнозы: введение прямого регулирования цен на хлеб может привести к исчезновению с полок магазинов самого востребованного батона — «Нарезного».

Что же стоит за этими предупреждениями и какие последствия ожидают потребителей?

«Нарезной» под прицелом: регулирование цен как угроза для ассортимента

В апреле 2024 года объединения производителей продуктов питания обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину, выразив опасения по поводу возможного введения госрегулирования цен.

Они предупреждали, что подобные меры могут нанести ущерб как бизнесу, так и потребителям.

«Введение прямого регулирования цен предприниматель считает маловероятным. Но если это произойдет и маржа снизится даже на какие-то единицы процентов, мы что-то зарабатывать, совсем мало, но будем, а другие просто разорятся», — указывает Тулупов.

Действительно, ограничение цен может снизить маржинальность производителей, вплоть до банкротства. В результате некоторые товарные позиции, включая «Нарезной», могут исчезнуть из продажи.

«Кому нужно, чтобы разорились производители? Будет ли это лучше с точки зрения снабжения населения хлебом? Наверное, нет», — рассуждает эксперт.

Среднемесячное потребление хлеба и его социальная значимость

Среднемесячное потребление хлеба в России составляет 5–7 кг на одного человека, — приводит данные владелец «Коломенского».

Отдельные виды, в частности, батон «Нарезной» и «Дарницкий», входят в перечень социально значимых товаров первой необходимости, за ценами и доступностью которых внимательно следит государство. «Нарезной» — самая востребованная у потребителей хлебная позиция.

Потеря такого продукта, как «Нарезной», станет серьезным ударом по потребителям. Люди привыкли к определенному ассортименту, а его сокращение может привести к неудовлетворенности и даже социальному напряжению.

Яйца как предостережение: о чем говорит пример с меланжем?

Излишнее регулирование несет риски и для ассортимента, но в таких ситуациях предприниматели ищут выход, чтобы потребители не остались без продукта.

«Начали регулировать цены на яйца — появился меланж (яичный полуфабрикат, смесь яичных белков и желтков. — РБК). Если дойдет до чего-то такого, то нарезной очень быстро пропадет из продажи, но появится как-то другой хлеб не из этого перечня», — говорит Тулупов.

Пример с яйцами показывает, что введение регулирования может привести к появлению менее качественных, но более дешевых альтернатив. Вместо привычного батона может появиться другой вид хлеба, возможно, менее вкусный или менее полезный.

Состояние потребителей и их покупательская способность

В целом состояние потребителей эксперт оценивает позитивно.

«Не было у нас таких кризисов, чтобы люди на кефир с батоном переходили. Я такого не припомню. И это хорошо. Чтобы люди, условно, вместо стейка стали есть сосиски — такое может быть. Но чтобы отказались от цельнозернового хлеба… Хотя «Нарезной» — не самый дешевый батон».

Это говорит о том, что люди пока не готовы жертвовать качеством и привычными продуктами. Но если цены на хлеб будут расти, а выбор сокращаться, ситуация может измениться.

Логистика — камень преткновения: расходы, влияющие на цену

Основные затраты у производителей хлебобулочных изделий — сырье, зарплаты и логистика.

«На нее [логистику] мы тратим столько же, сколько на муку, если не больше. Это сопоставимые расходы», — говорит Тулупов.

Хлеб — продукт ультрафреш, требующий быстрой доставки. Это товар с коротким сроком хранения, который как можно скорее должен быть доставлен в магазины.

«Коломенский» производит 3,5 млн изделий в день, из них, по словам Тулупова, больше половины нужно переложить поштучно, а потом развезти по десяткам тысяч торговых точек.

«Люди могут в выходной день прийти в ресторан и спросить: «Свежие ли у вас устрицы?» И им скажут: «Да, только в четверг привезли», — а этих устриц еще долго доставляли в самолете. Хлеб — более свежий товар, чем пресловутые устрицы. Устриц недельной давности едят. А вчерашний хлеб есть не будут. Поэтому логистика для нас — серьезные расходы», — резюмирует владелец «Коломенского».

Высокие логистические затраты – одна из причин роста цен на хлеб. Регулирование цен, не учитывающее эти расходы, может привести к убыткам и, как следствие, к ухудшению качества продукции или сокращению ассортимента.

Цена вопроса: что ждет потребителей?

Введение госрегулирования цен на хлеб – сложный вопрос, требующий взвешенного подхода. С одной стороны, такая мера может быть направлена на защиту потребителей от резкого роста цен. С другой — она может привести к негативным последствиям для производителей и, как следствие, для самих потребителей.

Важно найти баланс, который позволит сохранить доступность хлеба для населения, не подвергая при этом риску хлебопекарную отрасль. Необходимо учитывать реальные причины роста стоимости продовольствия, включая логистические издержки и цены на сырье.

Только в этом случае можно будет избежать негативных сценариев и сохранить «Нарезной» на полках магазинов.