Даже смешнее «Барби»: 5 новых комедий, чтобы скрасить осенний вечер

Осенью, когда за окном серо и дождливо, самое время укутаться в теплый плед, приготовить чашку чая и насладиться хорошей комедией.

В 2023-2024 годах вышло немало забавных фильмов, которые идеально подойдут для поднятия настроения. Вот пять из них, которые обязательно скрасят любой пасмурный вечер.

«Семейка Крудс: Новая эра»

Продолжение приключений доисторической семьи Крудсов, которое вновь подарит зрителям массу забавных ситуаций и смешных моментов. В этот раз они столкнутся с другой, более развитой семьей, что приведет к многочисленным комичным конфликтам. Забавные диалоги и яркие персонажи точно порадуют всех, кто ищет легкое и веселое кино для семейного вечера.

«Совместная поездка»

В третьей части любимой комедийной франшизы мы вновь увидим динамичный дуэт Ice Cube и Кевина Харта. На этот раз их ждет новое, еще более запутанное дело, которое будет наполнено невероятными погонями, смешными ситуациями и шутками на тему работы полиции. Если вам по душе экшн-комедии, этот фильм — идеальный выбор.

«Отвязные бродяги»

Анимационная комедия для взрослых о псе, который решает отомстить своему хозяину за жестокое обращение. Фильм полон черного юмора, ярких персонажей и захватывающих приключений. Для тех, кто любит необычные истории с животными и не боится дерзких шуток, этот фильм станет настоящим открытием.

«Мой большой греческий свадебный переполох 3»

Третья часть знаменитой романтической комедии возвращает в мир шумных и забавных семейных посиделок. На этот раз вся семья отправляется в Грецию, где их ждут новые приключения, забавные недоразумения и, конечно, море смеха. Отличный выбор для тех, кто любит добрые и семейные истории.

«Барби»

Марго Робби в роли Барби отправляется в наш мир, чтобы понять, каково это — быть обычным человеком. Фильм наполнен легкими ироничными шутками, яркими красками и множеством комедийных ситуаций. Это идеальное кино для тех, кто хочет поднять себе настроение и окунуться в мир фантазии.

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