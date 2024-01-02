Хозяйке на заметку: самый заляпанный фартук станет как новый, если сделать вот что

Любимый фартук регулярно подвергается беспощадным атакам на кухне, так как служит «броней» для чистоплотных хозяек. Оставшиеся на нем пятна стиральная машина вывести не способна. Но всегда можно прибегнуть к помощи секретного оружия.

Для начала нужно найти чистую губку, салфетку или тряпку из микрофибры. Материал должен быть мягким, чтобы не повредить ткань. Далее необходимо натереть пятна горячей водой, а через несколько минут холодной.

Жировые следы станут уже не такими заметными. Закрепить эффект получится при помощи смеси из уксуса и соды. Ее необходимо нанести на фартук, немного подождать и смыть. Вот и вся хитрость, передает портал «Белновости».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru