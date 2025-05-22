Царь и сыновья — преступное сообщество: за что сказочных персонажей можно привлечь к ответственности по уголовному кодексу и при чем здесь «традиционные скрепы»

Почему даже в «добрых» сказках можно найти нарушения закона и что это говорит о нашей реальности?

Все чаще звучат призывы к запрету современной литературы и возвращению к добрым старым сказкам. Но что, если взглянуть на эти сказки глазами юриста?

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник представила порталу «Городовой» неожиданную квалификацию уголовно-правовых деяний сказочных персонажей, заставляющую по-новому оценить привычные сюжеты.

Иван Царевич — живодер и убийца? Уголовное дело по мотивам сказки о Царевне Лягушке

Сказка об Иване Царевиче и Царевне Лягушке, оказывается, полна преступлений. По мнению юриста, Иван Царевич совершил преступления, предусмотренные ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, выразившееся во вступлении в противоестественную связь и сжигание шкурки Лягушки), а также ст. 105 УК РФ (убийство Кощея, отца Царевны Лягушки). Неожиданный поворот, не правда ли?

Юридическая квалификация аферы лягушки-оборотня

Но не только Иван Царевич виновен. Царевна Лягушка, согласно юридическому анализу, совершила преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ (мошенничество, обманом выйдя за Ивана Царевича, получила в придачу пол-Царства в качестве совместно нажитой супружеской собственности, после чего покинула место совершения преступления, скрывшись в неизвестном направлении). Кажется, у этой сказки совсем не добрый финал.

Какие тайны скрывает царская семья?

И это еще не все! Царь и его сыновья, как считает юрист, образовали преступное сообщество (ст. 210 УК РФ) и совершали злостное хулиганство (ст. 213 УК РФ, посылая «стрелы» в дома и дворы ничего не подозревающих соседей), а также преступления, предусмотренные ст. 222 УК РФ (незаконное хранение, передача, сбыт и хранение оружия). Что же это получается — традиционные семейные ценности под угрозой?

Межвидовые браки, нарушение норм и скрытая пропаганда: взгляд под другим углом

«Ну и, конечно, поскольку классическая семья в виде мужчины и женщины не возможна вследствие брака человека (Ивана Царевича) с земноводным (Лягушка) и тем более невозможно рождение от такого межвидового брака детей, то данная русская народная сказка (кстати, как и любая другая), исходя из логики означенных «экспертов» носит явно запрещенный, экстремистский характер и вступает в резкое противостояние с традиционными культурными ценностями», — заключает Юлия Вербицкая-Линник.

Таким образом, привычные с детства сказки предстают в совершенно новом свете — как сборник уголовных преступлений и нарушение традиционных ценностей. Стоит ли запрещать такие сказки или, напротив, анализировать их с критической точки зрения — вопрос остается открытым. Но одно можно сказать наверняка: взгляд юриста на сказочный эпос — это весьма неожиданно и интересно.