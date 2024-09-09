Два рейса отменили, другие задерживают: в Пулково переполох по непонятной причине

Петербуржцы заметно нервничают и не понимают, в чем дело.

В аэропорту Пулково задержаны восемь рейсов, направляющихся в Сочи и другие города. В том числе отменены два рейса в столицу.

Один из бортов компании «Аэрофлот» который должен был вылететь в Москву в 7:00, но его пенесли перенесли на 9:00, а второй, запланированный на 8:30, пришлось сместить на 9:10.

Задержка также затронула рейсы в Сочи от «Уральских авиалиний» (перенесен с 8:30 на 9:30), в Екатеринбург от «Аэрофлота» (перенесен с 9:00 на 10:35), а также еще один рейс в Москву, который отправился в 11:20 вместо 10:00.

Кроме того, изменено время вылета рейсов в Новосибирск от S7 (перенос на 14:50), в Ижевск от «Ижавиа» (на 16:00) и в Карши (Узбекистан) от Uzbekistan Airways (на 16:30).