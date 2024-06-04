Как изменилась жизнь в Грузии после массового переезда русских: есть немало плюсов

За последние пару лет немало россиян перебрались жить в Грузию. Уже в 2022 году число россиян, оставшихся жить в стране, составляло около 62 тысяч. И по сей день эта цифра только растет.

Выбор на Грузию пал не случайно. Чтобы сюда въехать, россиянам не нужно оформлять визу, а остаться в стране можно аж на целый год. После этого нужно либо получать вид на жительство, либо выехать из страны, а затем снова вернуться — тогда год начинает отсчитываться заново.

И хотя грузины всегда доброжелательно относились к россиянам, поначалу такой наплыв гостей стал их пугать. Но со временем местные отметили немало плюсов, ведь экономика начала расти. Вот как улучшилась жизнь в Грузии, после того как здесь обустроились россияне.

Как поменялись цены на недвижимость

Во-первых, после наплыва россиян в Грузии значительно поднялись цены на жилье. Теперь местные жители, которые сдают или продают недвижимость, могут получать гораздо больше денег. Если раньше квартиры с одной спальней сдавали за 400-500 долларов в месяц, то сейчас за них просят не менее тысячи. Иной раз ценник может вырасти аж до 1200 долларов. Причем это касается не только центральных районов, но и окраин.

Цены на покупку недвижимости в среднем выросли на 20 процентов. Теперь стоимость квадратного метра составляет порядка тысячи долларов. Любопытно, что при этом аренда коммерческих помещений обходится дешевле, чем жилых.

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Криптовалюта — нововведение, которое хорошо прижилось

Поскольку в стране находится много фрилансеров, IT-специалистов и сотрудников международных компаний, которым платят криптовалютой, то она здесь начала развиваться. Местные банки положительно относятся к криптовалюте, и она в Грузии легализована — здесь на каждом шагу можно встретить криптообменники, а в горах Сванетии благодаря льготным тарифам на электроэнергию процветает майнинг.

Как обстоят дела с бизнесом

Многие россияне открывают в Грузии собственный бизнес. Получить статус ИП довольно просто, так же как и вести бизнес относительно законодательства. Но вот не все заведения выживают. Например, не всегда получается угадать с концепцией. Бывает, что заведение заточено под русскую аудиторию, и совсем не находит отклика у местных, поэтому достаточно быстро закрывается.

«Знаю ребят, которые запускали интересные проекты, но в концепцию совсем не попадали, нацеливаясь только на русскоязычную аудиторию. Минимум пять успешных заведений выросли после наплыва граждан РФ, но позже, когда многие уехали, они вынужденно закрылись», — рассказал один из владельцев кофеен, дважды приезжавший в Грузию и открывавший точки здесь в 2019 и в 2022 году.

При этом россияне отмечают, что бизнес — отличный способ социализироваться обзавестись новыми знакомствами. С коммуникацией тут тоже нет особых проблем, так как многие из местных понимают русский и хорошо на нем разговаривают, так что у рсосиян нет необходимости учить грузинский.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Какие еще преимущества получила Грузия

Развитие бизнеса очень повлияло на сферу питания и развлечений. В стране стали появляться интересные заведения с первоклассным сервисом. Это, в свою очередь, привело к тому, что местные жители тоже стали открывать свои заведения и начали лучше разбираться в нюансах и тонкостях обслуживания и подачи.

Еще экономика неплохо растет благодаря денежным переводам. Например, в 2022 году доходы от денежных переводов из России составили 12,6% экономики Грузии.

Также вырос уровень зарплат и конкуренции. Как минимум, все в той же сфере общепита. А еще в страну вошли многие известные российские компании, например, бренд одежды Gloria Jeans.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru