Как путешествовать на самолете в жару: стюардессы напоминают о важных правилах

Летние путешествия всегда приносят массу положительных эмоций. Но из-за жары долгое ожидание рейса и сам перелет могут превратиться в настоящую пытку. Поскольку стюардессы каждое лето проводят большое количество времени на борту, они знают немало хитростей, как спланировать свою поездку так, чтобы она не принесла дискомфорт. Вот шесть важных правил.

Лучше выбирать утренний вылет

Если вылетать рано утром, то вы с меньшей вероятностью столкнетесь с задержкой рейса из-за погодных условий или любых других причин. Как правило, все сдвиги происходят ближе ко второй половине дня, но за ночь ситуация стабилизируется. К тому же, не так уж много пассажиров готовы встать на рассвете, чтобы отправиться на отдых. Так что это еще и неплохой способ избежать толкучки.

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Выбирайте менее загруженные дни

Большинство пассажиров вылетают в так называемые пиковые дни, например, в пятницу вечером или в понедельник утром. А вот если вы запланируете рейс на утро вторника, то столкнетесь с гораздо меньшим потоком пассажиров.

Рассчитайте время для пересадки

Если вы летите на дальние расстояния, и вам предстоит стыковочный рейс, то будет лучше, если у вас окажется достаточно времени на пересадку. Понятно, что все пассажиры хотят сократить время пребывания в аэропортах и самом самолете, но если рейсы окажутся впритык, то это лишь приведет к ненужному стрессу, особенно если случится задержка.

Изучайте, что входит в стоимость билета до его покупки

У разных авиакомпаний свои условия, с которыми стоит ознакомиться заранее. Так вы сможете выбрать наиболее подходящий для себя рейс и избежите ситуации, в которой вы, например, рассчитывали, что вас накормят, а затем обнаружите, что вам придется платить за питание на борту.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Возьмите с собой закуски

По возможности возьмите с собой что-нибудь из еды на случай, если с рейсом возникнут проблемы. В аэропортах перекусы могут быть чересчур дорогими, так что если хотите избежать лишних трат, держите при себе парочку батончиков или какой-нибудь фрукт. И обязательно возьмите воду — летом без нее тяжело.

Одевайтесь удобно

Пожалуй, это одно из важнейших правил в летний период. Откажитесь от каблуков, тесных джинсов и прочей одежды «‎на выход». Отдавайте предпочтение легким тканям и таким фасонам, которые не будут сдавливать и сковывать движения. В самолете тело и так отекает, тем более в жару, так что вам должно быть комфортно.

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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru