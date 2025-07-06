Как спланировать отпуск в 2026 году: когда выгоднее брать и как не потерять в деньгах

Уже сейчас нужно готовиться к будущему отдыху.

Планировать отпуск в 2026 нужно уже сейчас, если хотите не только хорошо отдохнуть, но и не потерять в деньгах.

Расскажем, когда в следующем году выгоднее всего брать отпуск, как правильно его планировать и куда лучше поехать, чтобы отдых был и комфортным, и выгодным.

Почему выгодность отпуска зависит от месяца?

Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка и количества рабочих дней в месяце.

Чем меньше рабочих дней, тем дороже обходится каждый день отпуска — потому что зарплату в отпуске платят по среднему дневному заработку, а в месяце с малым количеством рабочих дней этот средний день получается дороже.

Это важно учитывать, если вы работаете по пятидневной рабочей неделе и можете делить отпуск на части, пишут Банки.ру.

Какие особенности календаря 2026 года?

Минтруд России уже представил проект производственного календаря на 2026 год. Если его утвердят, то новогодние каникулы будут длиться целых 12 дней — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года.

В течение года россиян ждут пять длинных выходных по три дня подряд в феврале, марте, мае и июне. А еще выходным будет среда, 4 ноября (День народного единства).

Самые выгодные и самые дорогие месяцы для отпуска

Эксперты кадрового сервиса «Туту» советуют брать отпуск в те месяцы, где больше рабочих дней. Почему? Потому что отпускные в таких месяцах будут выше за счет большего количества рабочих дней.

Самый выгодный месяц — июль. В нем целых 23 рабочих дня, поэтому отпускные будут максимально «толстыми».

Далее идут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — в каждом из этих месяцев 22 рабочих дня. Самый дорогой месяц для отпуска — январь. В нем всего 15 рабочих дней, поэтому один день отпуска обойдется дороже.

Также невыгодны февраль и май — по 19 рабочих дней.

Как выбрать стратегию отпуска?

Есть два варианта:

Отдыхать дольше, соединяя отпуск с праздниками и выходными.

Например, взять несколько дней между длинными выходными, чтобы получить затяжной отдых. Но в этом случае отпускные могут быть меньше, потому что в месяце меньше рабочих дней, и каждый день отпуска оплачивается дороже.

Максимально выгодно получать отпускные, выбирая месяцы с большим числом рабочих дней. Тогда отпускные будут выше, но отдых может быть короче.

Куда поехать в отпуск в 2026 году?

Если вы хотите совместить выгодный отпуск с хорошим отдыхом, обратите внимание на следующие направления:

Месяц Сезон Июль Высокий сезон на российских курортах. Краснодарский край остается лидером, но стоит присмотреться к Азовскому морю — Ейск, Темрюк, Тамань. Любителям природы понравятся Байкал, Алтай и Камчатка. Апрель Отличное время для поездок в Узбекистан, Японию, Марокко и южные регионы России. Там еще не слишком жарко, а природа радует. Сентябрь Бархатный сезон на Черном море, а также Египет и Тунис. Октябрь Кисловодск и Турция. Декабрь Горнолыжные курорты Кавказа и Алтая, а также пляжи Таиланда и ОАЭ для тех, кто хочет зимнее солнце.

Если хотите получить максимум отпускных в 2026 году — планируйте отпуск на июль и другие месяцы с большим числом рабочих дней.

Для тех, кто любит длинные каникулы, стоит использовать праздничные дни, но будьте готовы к тому, что отпускные в такие периоды будут немного ниже.

Так что выбирайте: либо длинный отдых с праздниками, либо более выгодный по деньгам отпуск. А куда ехать — решать вам, но уже сейчас можно присмотреться к российским курортам и зарубежным направлениям с комфортным климатом в разные сезоны.

Планируйте отпуск заранее, чтобы и отдых был классным, и деньги не «уплывали» зря!