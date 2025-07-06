«Как тюрьма»: честный отзыв итальянца о ж/д путешествии Петербург-Крым в 2025-м

Поехал по просьбе жены россиянки на поезде, и вот что рассказал по итогу.

Когда муж — итальянец, а пункт назначения — Крым, то поездка на поезде превращается в культурный аттракцион.

Семья проехала 35 часов на маршруте Петербург — Керчь и успела не только пересечь Крымский мост, но и сменить отношение к боковым полкам, но борщу.

Поездка оказалась не самой простой: за пару дней до отправления СМИ сообщили о проблемах на мосту, родные переживали, а итальянское телевидение быстро донесло новости до родителей мужа. Сам он отреагировал спокойно — философски.

Первым стрессом стал выбор мест. Когда выяснилось, что остались только боковые, муж драматично выдал:

«О нет! Как тюрьма».

К счастью, вагон добавили, и семье достались нижние полки. Впечатления сразу улучшились — особенно после того, как сосед налил рюмку коньяка.

Купе сравнили с «хостелом на колёсах»: есть душ, столовая, разговоры и новые знакомства. «Я побил рекорд друга, который ехал из Венеции до Сицилии», — гордо отметил Симоне. В поезде он даже учил русский язык — до тех пор, пока не наткнулся на глаголы «учить / изучать / научиться», после чего отправился в вагон-ресторан.

Пицца оказалась на удивление съедобной, атмосфера — непринуждённой. Поезд был чистым, прохладным, без резких запахов. А время в пути пролетело быстрее, чем ожидали.

В Крыму уже успели искупаться, показать итальянцу Судакскую крепость и заехать на рынки. Впереди — целый маршрут по полуострову и новые впечатления.