Какие бывают типы питания в отелях и как выбрать самый выгодный вариант

Выбирая тур вы обязательно наткнетесь на буквы, обозначающие типы вашего будущего питания. Если вы хотите сами разбираться в них на пять с плюсом и выбрать самый выгодный для вас по цене, то эта статья точно будет вам полезна. Разберем самые популярные значения и какие подводные камни могут ожидать в каждом варианте.

Какие бывают типы питания

Существует восемь основных типов, по которому в отеле поймут, чем и как вас кормить. Выбрав не то, что нужно, вы можете разориться на еде. Это действительно важный пункт, на который стоит всегда обращать внимание. Семьям с детьми гиды советуют выбирать вариант с завтраками, обедами и ужинами, а самым активным путешественникам остановиться на завтраках.

Разбираемся в буквах