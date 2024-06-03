Какие бывают типы питания в отелях и как выбрать самый выгодный вариант

Выбирая тур вы обязательно наткнетесь на буквы, обозначающие типы вашего будущего питания. Если вы хотите сами разбираться в них на пять с плюсом и выбрать самый выгодный для вас по цене, то эта статья точно будет вам полезна. Разберем самые популярные значения и какие подводные камни могут ожидать в каждом варианте.
Какие бывают типы питания
Существует восемь основных типов, по которому в отеле поймут, чем и как вас кормить. Выбрав не то, что нужно, вы можете разориться на еде. Это действительно важный пункт, на который стоит всегда обращать внимание. Семьям с детьми гиды советуют выбирать вариант с завтраками, обедами и ужинами, а самым активным путешественникам остановиться на завтраках.
Разбираемся в буквах
- RO (BO, AO, RR, EP, NO) — эти буквы означают, что питания вообще не предполагается. У вас будет только спальное место и доступные развлечения в отеле. Чаще всего такой тип питания существует в недорогих отелях и хостелах. Его выбирают ограниченные по бюджету туристы, не желающие тратить много денег на поездку;
- ВВ — в этом случае вы получите только завтраки. Это удобно, если вы хотите активно отдыхать и в отеле практически не появляться. Минус только в том, что вставать нужно достаточно рано. Обычно прием пищи начинается с 7 до 10 утра. Поваляться подольше не получится, иначе вы просто все пропустите;
- НВ — завтрак и ужин вам гарантированы. Вы сможете подкрепиться с утра, отправиться на прогулку или к морю и перед сном еще раз поесть, не думая о том, где достать еды.Это достаточно выгодно, так как в кафе вы можете потратить в разы больше денег;
- FB — это называется полный пансион, то есть вы сможете и завтракать, и обедать, и ужинать. Напитки обычно в стоимость при таком варианте не входят;
- НВ+ — эти три знака обозначают полупансион с напитками, то есть вы сможете завтракать и ужинать, получая чай, кофе или соки совершенно бесплатно;
- FB+ — а тут уже полный пансион с напитками. Такой же вариант, влючающий в себя еще и обеды. Алкоголь обычно не входит и за него нужно дополнительно доплачивать;
- AI — любимое многими туристами все включено. Есть можно когда угодно (завтрак, обед и ужин), включая алкоголь. Кроме того в некоторых отелях еще имеются и небольшие перекусы. На пляже вам могут предложить мороженое или вкусный коктейль. Такой тип питания выбирают большинство отдыхающих;
- UAI — ультра все включено создано специально для тех, кто любит поесть и не хочет беспокоиться об этом на курорте. Вы можете брать что угодно и когда угодно, пить алкоголь, опустошать мини-бар, никто вам и слова не скажет. Очень удобная система, когда действительно хочется не думать о пропитании.
Источник фото: Legion-Media