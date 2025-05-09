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Клей, бумага и кожаный ремень: петербурженка прожила день, как в блокадном Ленинграде

Опубликовано: 9 мая 2025 09:32
Норма хлеба в блокадном Ленинграде
Клей, бумага и кожаный ремень: петербурженка прожила день, как в блокадном Ленинграде
Global Look Press / Photoagency Interpress

Блокадный Ленинград боролся за жизнь всеми способами, а чтобы хоть как-то притупить чувство голода люди ели то, что, казалось, нельзя употреблять в пищу.

Блокада Ленинграда — это одна из самых страшных и героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Она длилась почти 900 дней — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

За это время город оказался полностью отрезан от остальной страны, и жители столкнулись со страшными испытаниями, пытаясь выжить в условиях голода, холода и постоянных бомбежек.

Продовольствие в осажденном городе

Нормы выдачи продуктов в блокадном Ленинграде стали стремительно сокращаться. Хлеб, который был основным продуктом, выдавался в минимальных количествах — для обычных граждан примерно 125 —200 граммов в день, а для работников оборонных предприятий — немного больше.

Другие продукты почти исчезли: сахар выдавали по 10 граммов в месяц, крупы заменяли жмыхом. Когда обычных продуктов не хватало, люди прибегали к самым крайним мерам.

В ход шли домашние животные — собаки, кошки, крысы. Животных в зоопарке либо эвакуировали, либо кормили, чтобы сохранить, но многие из них тоже становились пищей для голодающих, сообщает Российское историческое общество.

Кроме того, ленинградцы ели хвойные иголки, клеили лепешки из картофельных очистков, варили «кофе» из земли, где сгорели сахарные запасы. Кожу от обуви и одежды тоже варили и пытались есть.

«Дорога жизни»

Снабжение города осуществлялось по воздуху и по Ладожскому озеру. Зимой, когда озеро замерзало, по льду прокладывали зимник — «Дорогу жизни».

Это был единственный путь, по которому в город доставляли продукты, топливо и медикаменты. Путь был смертельно опасен — под постоянным огнем врага, с риском провалиться под лед.

«Блогер в блокадном Ленинграде»

В наше время петербурженка решила в течение суток питаться, как в блокадном Ленинграде. На видео видно, как девушка варит кожаный ремень и пытается его съесть. Также она ела жмых, клей, листы бумаги, картофельные очистки и пила отвар из листьев и коры деревьев.

По словам блогера, она сделала это не ради интереса, а чтобы прочувствовать хотя бы часть тех сложных дней, которые пережили наши предки. Это своего рода благодарность за то, что многое в те времена было сохранено, несмотря на нечеловеческие условия жизни.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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