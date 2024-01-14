Не выбрасывайте апельсиновые корки: если залить их уксусом, получится чудо-средство

Оставшиеся после очистки апельсинов или мандаринов корки нередко используются дачниками для приготовления смесей, защищающих растения от вредителей. Хозяйкам фруктовые отходы тоже пригодятся, но предварительно нужно сделать из них настой. Просто добавьте немного уксуса.

Сложите цедру в отдельную емкость и залейте ее кислотой. Уже через неделю получите удивительное чистящее средство для любых поверхностей. Раствор отлично справляется с удалением налета на кафеле или плитке. Даже старая духовка неожиданно засияет от блеска.

Апельсиновой жидкостью можно протирать разделочные доски, которые пропитались неприятными ароматами. Посторонний запах исчезнет, а сама посуда будет продезинфицирована от бактерий, говорится на Дзен-канале «ОлегАрх».

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