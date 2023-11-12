Вредны ли красители в зубной пасте: стоматолог вынес свой вердикт

Выбор зубной пасты больше не будет занимать много времени. Наличие разного рода добавок в гигиенической продукции не имеет никакого значения, если человек подходит к здоровью полости рта спустя рукава.

Стоматолог Олег Конников сразу объяснил в беседе с порталом «Городовой», что все используемые красители являются органическими и безопасными. Вредность пасты можно оценить лишь по ее дисперсности, то есть чем меньше в ней активных веществ, которые царапают эмаль, тем лучше. Текстура должна быть кремообразной. В целом все виды чистящих средств можно просто чередовать, поскольку это не так уж и важно.

«Можно менять различные виды паст: три месяца почистить отбеливающей, потом профилактической, а потом с добавлением вкусовых каких-то свойств. Главное — это щетка. Потому что счищает бактериальный налет именно рука с щеткой. Если мы еще и будем делать это два раза в день, то использование любой пасты превентивно защитит нашу ротовую полость от образования бактериального налета», — отметил эксперт.

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