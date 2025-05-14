«Молодая дружная команда» и другие ловушки: вакансии, от которых лучше держаться подальше

Поиск работы — ответственное и зачастую непростое занятие. На рынке труда встречаются как добросовестные работодатели, так и те, кто пытается воспользоваться соискателями.

Чтобы не попасть в ловушку, важно уметь распознавать «красные флаги» — сигналы, которые должны насторожить кандидата.

На вопрос о том, на что следует обратить внимание при изучении вакансий, порталу «Городовой» ответила HR-консультант Зулия Лоикова, поделившись своими профессиональными знаниями и опытом.

Отсутствие конкретики: работа за все и сразу?

«Первое, да, например, обратите внимание на само описание вакансий, формулировки, то есть описание обязанностей, когда нет конкретики. Например, просто пишут там «работа с компьютером» или «выполнение поручений руководства» или «работа с документами», что-то в этом роде. То есть конкретика отсутствует», — говорит Зулия.

Отсутствие четкого определения обязанностей может свидетельствовать о том, что придется выполнять разнообразные задачи, не соответствующие квалификации соискателя, включая и те, которые ему не по плечу.

Неясные цели компании: сомнительная прозрачность

Вторым важным моментом является отсутствие информации о деятельности компании.

«Цели компании. Для чего эта должность? Если в вакансии нельзя понять, чем занимается компания, то это повод задуматься о ее прозрачности и легальности», — отмечает эксперт.

Нежелание работодателя рассказывать о своей деятельности может свидетельствовать о недобросовестности или сомнительных методах ведения бизнеса.

Эмоциональные манипуляции и высокая зарплата: опасные обещания

Чрезмерная эмоциональность в описании вакансии также должна вызывать подозрения.

«Очень эмоциональный текст. Например, прямо сейчас, только сегодня мы берем от 18 до 60 лет. То есть нет четких критериев. Давят на эмоции. Вот прямо сейчас, последняя вакансия. Заходи. При этом очень высокая заработная плата», — предупреждает Зулия.

Такие формулировки могут быть признаком того, что компания пытается быстро закрыть вакансию и заинтересовать кандидатов любой ценой.

Невыполнимые KPI и «серая» зарплата

Не стоит забывать и о таких важных аспектах, как условия оплаты труда.

«Невыполнимые KPI, то есть ключевые показатели эффективности. И неофициальная часть зарплаты, например, пишут там в конверте или в серую», — говорит эксперт.

Непрозрачность в вопросах оплаты труда может привести к недополучению зарплаты и отсутствию социальных гарантий.

Высокая текучка кадров: токсичная атмосфера или нереалистичные требования?

Высокая текучка кадров — еще один тревожный сигнал.

«Высокая текучка кадров, к примеру, это тоже можно рассматривать, как из-за токсичной атмосферы, либо нереалистичных требований», — отмечает Зулия.

Если сотрудники часто меняются, это может свидетельствовать о негативных условиях работы, конфликтах в коллективе или неадекватных требованиях к персоналу.

Завышенные требования и личностные критерии: дискриминация недопустима

Необоснованные требования к кандидатам — еще один красный флаг.

«Следующий момент, это необоснованные требования к кандидату, либо очень завышенные требования к квалификации, которые не соответствуют уровню должности. Для какого-нибудь начального специалиста требуется опыт работы от 5-10 лет», — говорит Зулия.

Также стоит обратить внимание на требования личного характера, которые не связаны с профессиональной деятельностью.

«Требования личного характера, которые не связаны с профессиональной деятельностью. Например, приятная внешность, какой-то возраст, пол, семейное положение. Вот это все тоже туда же».

«Молодая дружная команда» и другие ловушки: отсутствие процессов и переработки

Чрезмерное акцентирование на дружеской атмосфере в коллективе может скрывать отсутствие четких рабочих процессов и токсичную атмосферу.

«Следующий момент, на который тоже я бы рекомендовала обратить внимание, это упор, когда пишут там допустим в описании молодая дружная команда. Если вакансия слишком акцентирует внимание на дружной команде, это может скрывать отсутствие четких процессов в компании, хаотичность, ожидание переработок под предлогом команды, токсичная атмосфера, где личные отношения важнее профессионализма и так далее».

Неготовность обсуждать зарплату

Неготовность обсуждать уровень зарплаты на интервью — еще один повод для беспокойства.

«Неготовность обсуждать зарплату, то есть если работодатель отклоняется от обсуждения уровня зарплаты на интервью или обещает назвать только сумму после испытательного срока. Это тоже тревожный сигнал», — отмечает Зулия.

Непрозрачность в вопросах оплаты труда может свидетельствовать о нежелании работодателя платить достойную зарплату.

Испытательный срок и график

Не стоит забывать и о таких важных аспектах, как испытательный срок и рабочий график.

«Также обратите внимание на испытательный срок. То есть испытательный срок не может превышать более трех месяцев. Для большинства ппозиций в некоторых случаях, таких как генеральный директор, главный бухгалтер, например, зам генерального директора, там может быть срок до шести месяцев работы. В остальных случаях, если срок ставится выше, то компания злоупотребляет периодом для экономии на сотрудниках. Например, на испытательном сроке многие компании занижают зарплату. Либо могут уволить до окончания испытательного срока без объяснений», — говорит Зулия.

Кроме того, стоит обратить внимание на неадекватные требования к графику работы.