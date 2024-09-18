Криминальный Петербург: в реке у ж/д платформы «Аэропорт» нашли труп молодого мужчины

В Санкт-Петербурге у железнодорожной платформы «Аэропорт» была обнаружена жуткая находка — тело мужчины, лежащее в водоеме примерно в 30 метрах от путей. По предварительным данным смерть, вероятно, носит криминальный характер.

У погибшего зафиксированы серьезные травмы. На месте происшествия также была найдена пустая банка из-под энергетика.

«По предварительным данным, у погибшего сломаны ребра, левое плечо, ушиб на левой части лица. Личность пока не установлена, на вид 35 лет», – сообщил «МК в Питере» источник в местной полиции.

Инцидент вызвал подозрения правоохранительных органов, которые в настоящее время проводят проверку, чтобы установить точные причины произошедшего.

Тело мужчины направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая должна прояснить обстоятельства его гибели.