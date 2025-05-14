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Лабиринты под землей и уникальные водопады: где в Ленинградской области найти саблинские чудеса природы

Опубликовано: 14 мая 2025 10:01
Саблинские пещеры, байдарка
Лабиринты под землей и уникальные водопады: где в Ленинградской области найти саблинские чудеса природы
Городовой ру

Лабиринты под землей и уникальные водопады: где в Ленинградской области найти саблинские чудеса природы.

Саблинский водопад и пещеры — это настоящая природная жемчужина Ленинградской области, она привлекает туристов и геологов со всей России. Расположены они недалеко от Санкт-Петербурга, на реке Саблинка, где можно увидеть не только красивые водопады, но и загадочные пещеры.

Саблинский водопад

Саблинский водопад считается одним из самых высоких в Ленинградской области — его высота достигает 3,5–4 метров, хотя в разное время года уровень воды меняется. Водопад образовался около 5000 лет назад, и из-за сильного течения и эрозии берегов водопад медленно, но верно «отступает» вверх по течению. То есть примерно на 20–60 сантиметров в год, петедает Петербург Центр.

Течение здесь настолько сильное, что подмывает крутые берега, образуя необычные природные объекты. Например, одна из сосен на берегу стоит буквально «в воздухе», с корнями, свисающими над водой — это очень популярное место для фотографий.

Тосненский водопад

Еще один водопад — Тосненский, он не такой высокий, как Саблинский и составляет около 2-х метров. Однако он гораздо шире, а его форма в виде подкову и чем-то напоминает знаменитый канадский водопад «Ниагара».

Тосненский водопад возник около 11 тысяч лет назад, когда отступило Иольдиевое море, и река Тосна начала прорезать высокий обрывистый берег. Интересно, что внизу по течению Тосны можно найти глубокие омуты и большие валуны - остатки древнего, более высокого водопада, который со временем «отступил» вверх по реке.

Саблинские пещеры

Не менее удивительны и Саблинские пещеры — сеть заброшенных горных выработок, которые появились более 150 лет назад, когда здесь добывали кварцевый песок для производства стекла. Сейчас пещеры — это настоящий подземный лабиринт длиной более 5 километров с залами, подземными озерами и уникальными каменными образованиями.

В пещерах живет самая крупная популяция летучих мышей в области, а на стенах можно увидеть причудливые отпечатки и следы древних природных процессов. Входы в пещеры расположены в береговых обрывах каньонов рек Саблинка и Тосна.

Природный памятник и туристическая достопримечательность

Саблинские водопады и пещеры входят в состав регионального памятника природы площадью около 220 гектаров. Здесь сохранились редкие виды растений, в том числе краснокнижные, а разнообразие флоры и фауны поражает. Территория доступна для посещения круглый год: весной и летом водопады особенно полноводны, а зимой замерзают, превращаясь в ледяные скульптуры, под которыми все равно слышно журчание ручья.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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