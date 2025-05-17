Купание на Марсе: почему Борницкие карьеры Петербурга — место для «дикого» отдыха и чем они привлекают туристов

«Марсианская долина» — загадочное место в окрестностях Гатчины, которое привлекает внимание своим необычным ландшафтом. Эти холмы и карьеры вызывают интерес у многих — от любителей необычной природы до искателей приключений. Но в чем же секрет этого места? Как оно появилось, можно ли там гулять, и что интересного можно увидеть?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответил экскурсовод Дмитрий Рыпин, раскрыв тайны Борницких карьеров.

Пудостский камень и доломит: ценные породы Гатчины

Главная достопримечательность карьеров — высокий холм с «неземным» ландшафтом, образованным в процессе добычи известняка. В состав карьера входит три котлована, в двух из которых добыча камня прекращена. Они затоплены грунтовыми водами, превратившись в живописные озера, испещренные мелкими островками и каменистыми косами.

Удивительный пейзаж рождает массу домыслов о происхождении.

«Секрет в том, что в районе Гатчины очень много довольно ценных пород. Это пудостский камень. Его очень мало, он мягкий, использовался для скульптуры, сейчас там он практически нигде не добывается. Известняк называется. И доломит», — рассказывает Дмитрий.

Именно эти породы лежат в основе геологической истории этого места. Эти камни — ценный строительный материал.

Различия пород: известняк против доломита

Экскурсовод подчеркивает разницу между этими двумя породами.

«Они отличаются сильно, потому что если известняк можно растворить в воде, ну, соленой кислоте, то доломит растворяется при нагревании в истолченном виде, и то не полностью при кипячении».

Это — важная информация для понимания свойств материала, который использовался в строительстве и определил особенности ландшафта.

Идеальный материал для строительства: камень, не боящийся зимы

«Доломит — это идеальный материал для строительных работ. Почти все дома старые у нас отделаны этим камнем, ну, такими плиточками. Ну, любой дом, можно фотографию сделать, основание дома. Он не гигроскопичен, поэтому он не боится зимы, не впитывает воду», — говорит Дмитрий.

Благодаря этим свойствам доломит стал популярным материалом для строительства в Гатчинском районе.

Обработка камня: легко и долговечно

Камень довольно легко поддается обработке, когда его извлекают. Он мягкий, можно резать строительным инструментом без всяких проблем. А потом он набирает прочность и становится очень твердым. Более того, абсолютно не зависит от зимы.

Естественно, этот камень идет в крупных кусках на строительное, сделочные работы. Он довольно дорогой, но он идет и на простые нужды. Это позволило использовать его в разных типах строительства.

От строительных работ до строительного мусора: рождение холмов

Когда остается камень в виде мелких кусочков, он не ликвиден, это пыль. Онн идет как строительный мусор. В свое время его привозили на Борницкие карьеры грузовиками и вываливали.

«Грузовик за грузовиком, грузовик за грузовиком. И получают такие холмики. Вот это родина этого ландшафта. Это все просто, это рукотворно. Именно таким образом и образовались эти удивительные холмы», — говорит экскурсовод.

Рукотворное чудо: никакой космической тайны

«Ну, кучки лежали рядом, что потом они разровнялись, еще слой высыпать. А потом бульдозером их не проходили, и поэтому вот они вот так вот ровненько и сформировались на наших глазах. Это рукотворно. Такого секрета никакого там космического нет», — говорит Рыпин.

Таким образом, Марсова долина — это не природное явление, а результат человеческой деятельности.

Экскурсии и отдых: для любителей необычной природы

«Люди ездят туда индивидуально, любители необычной природы. И вторая вещь, что всегда людям нужно погулять там, поплавать на этих карьерах, отдохнуть. То есть групповых экскурсий туда я не встречал. А так-то я в Гатчину езжу, когда люди спрашивают что-то необычное, почему нет? Но обычно люди сами ездят», — заключил Дмитрий.

«Марсианская долина» привлекает индивидуальных туристов, которые желают насладиться необычным ландшафтом.

Доступность и купание: отдых для местных жителей

По словам эскурсовода, местные люди купаются в озере под карьерами, отдыхают, загорают. Несмотря на то, что это — рукотворное образование, «Марсианская долина» стала популярным местом отдыха для местных жителей.