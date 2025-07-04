Миллионы за воздух: почему ипотека превращает петербургские новостройки в «золотые» клетки

В условиях нестабильной экономической ситуации и меняющихся процентных ставок вопрос приобретения жилья становится все более актуальным.

Однако, прежде чем мечтать о собственной квартире, стоит внимательно изучить все финансовые аспекты — особенно, если речь идет об ипотеке. Существующие процентные ставки по рыночной ипотеке, несмотря на некоторое снижение, продолжают оставаться высокими.

Анализ «РБК Недвижимости», выполненный на основе данных федерального агентства недвижимости «Этажи», показывает, что даже в городах с относительно доступным жильем итоговая стоимость квадратного метра, с учетом всех ипотечных выплат, может превысить текущие цены предложения в Москве — городе с самой дорогой недвижимостью в России.

Цена вопроса: Ипотека превращает новостройку в «золотую» клетку

Первичный рынок жилья демонстрирует рост цен, который еще больше усугубляется ипотечными выплатами.

В большинстве мегаполисов — десяти из шестнадцати — стоимость квадратного метра новостройки с учетом всех ипотечных процентов перешагивает отметку в 1 миллион рублей.

В Москве, например, эта цифра достигает астрономических 2,1 миллиона рублей за квадратный метр, в то время как исходная средняя цена предложения от застройщиков составляет 316,8 тысяч рублей. Разница — колоссальная.

Более 1,3 миллиона рублей за «квадрат» придется заплатить в Санкт-Петербурге — здесь цена квадратного метра с учетом ипотеки достигает 1,44 млн рублей, Казани и Нижнем Новгороде. В диапазоне 1–1,1 миллиона рублей оказываются Уфа, Краснодар, Пермь, Новосибирск, Екатеринбург и Омск.

Даже в городах с относительно низкими ценами на первичное жилье итоговая стоимость квадратного метра оказывается непомерно высокой.

Волгоградский парадокс: Ипотека увеличивает стоимость в 2,3 раза

Волгоград — город с самыми низкими средними ценами на первичное жилье среди городов-миллионников — демонстрирует поразительный контраст.

Итоговая стоимость «квадрата» новостройки здесь почти в 2,3 раза выше средней цены предложения в Москве и достигает 715,7 тысяч рублей за квадратный метр.

Это означает, что даже в регионе с относительно доступным жильем ипотека способна превратить покупку квартиры в непосильное бремя для многих семей.

Город Средняя цена за кв. м (от застройщика), тыс. руб. Итоговая цена за кв. м с учетом ипотеки, тыс. руб. Москва 316,8 ~2 100 Санкт-Петербург не указано (ориентир — выше 200) >1 300 Казань не указано >1 300 Нижний Новгород не указано >1 300 Уфа не указано 1 000–1 100 Краснодар не указано 1 000–1 100 Пермь не указано 1 000–1 100 Новосибирск не указано 1 000–1 100 Екатеринбург не указано 1 000–1 100 Омск не указано 1 000–1 100 Волгоград не указано (самый низкий среди миллионников) 715,7 Воронеж, Ростов-на-Дону, Красноярск, Челябинск, Самара не указано <1 000

Ставка на краткосрочность: Как минимизировать ипотечные переплаты

В общей структуре выданной ипотеки на долю рыночных программ, по данным Центробанка, приходится не более 20% выдач.

Высокие переплаты при нынешней ставке вынуждают заемщиков либо брать кредиты на максимально короткие сроки, либо вносить очень большой первоначальный взнос.

Это подтверждает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова:

«В условиях высоких ставок те, кто сейчас берет рыночную ипотеку, обычно планируют погасить кредит досрочно, в том числе за счет продажи уже имеющейся недвижимости в будущем».

По мнению эксперта, оптимальный срок погашения ипотечного кредита сейчас составляет не более семи лет.

В этом случае разница между ценой предложения квадратного метра в новостройках и той ценой, которая получается с учетом всех ипотечных выплат, будет значительной, но не настолько огромной, как при кредите на 27-летний срок.

Досрочное погашение становится ключевой стратегией для тех, кто хочет избежать непомерных переплат.

Альтернативные пути: Государственные программы и возможности

В сложившейся ситуации государственные программы поддержки ипотечного кредитования становятся особенно важными. Они позволяют снизить процентную ставку и уменьшить финансовую нагрузку на заемщиков.

Кроме того, стоит рассмотреть возможность приобретения жилья на вторичном рынке, где цены могут быть более доступными. Также, необходимо тщательно планировать бюджет и оценить свои финансовые возможности, прежде чем брать на себя ипотечные обязательства.

В заключение, покупка жилья — ответственный и сложный шаг, требующий внимательного анализа и взвешенного подхода. Ипотека может стать как ключом к собственной квартире, так и финансовой ловушкой.

Необходимо учитывать все факторы — от процентной ставки до срока кредитования — чтобы избежать непомерных переплат и не стать заложником ипотечной системы.