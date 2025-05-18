Модная столица империи: когда в Петербурге появились первые торговые центры

Санкт-Петербург конца XIX—начала XX века — это не только политическая и культурная столица России, но и настоящий центр моды, который задавал тон всему имперскому гардеробу.

Если представить город тех лет, то Невский проспект и соседние улицы были приютом модниц и модников: здесь располагались сотни ателье, магазинов и мастерских, где создавались наряды высшего класса и повседневная одежда для среднего слоя.

Петербург — столица моды и стиля

Еще в 1840-х годах критики и путешественники восхищались петербургской публикой. Белинский писал, что по Невскому проспекту гуляют люди, словно сошедшие с модных журналов, а французский писатель Теофиль Готье отмечал, что местные красавицы ничуть не уступают парижанкам. Это неудивительно, ведь петербургские портные учились у лучших кутюрье и часто превосходили их мастерство.

В то время Петербург был городом, где одежда четко отражала статус человека. Высший свет заказывал наряды в знаменитых домах моды, связанных с императорским двором, а простые горожане шились в небольших ателье и мастерских, часто используя заграничные выкройки, передает сайт Моя Планета.

Главные дома моды Петербурга

Самым знаменитым был Дом Бризак на Малой Конюшенной улице. Это ателье считалось поставщиком императорского двора — здесь шили наряды для самой Александры Федоровны и ее дочерей. Только за 1914 год на их платья было потрачено почти 20 000 рублей — огромная сумма по тем временам.

Другой известный дом моды — ателье Ольги Бульбенковой на Миллионной улице, где создавали форменные платья для придворных церемоний. Эти наряды мало менялись с середины XIX века и были настоящим символом аристократического стиля.

Мода для среднего класса и уличные модные центры

Для тех, кто не принадлежал к высшему свету, существовало множество небольших ателье и мастерских, где шили одежду по заграничным выкройкам. К началу XX века одним из главных центров моды стала Троицкая улица (современная улица Рубинштейна), где располагалась треть всех петербургских ателье. Здесь можно было найти все — от шляп и белья до готовой одежды и аксессуаров.

Появление готовой одежды и торговых центров

К концу XIX века в Петербурге начали появляться первые торгово-развлекательные центры, такие как «Пассаж», открытый в 1848 году. Это был не просто магазин — здесь под одной крышей работали магазины, кафе, рестораны и концертный зал. «Пассаж» быстро стал центром городской жизни и моды, предлагая широкий ассортимент товаров и услуг.

Еще одним новаторским проектом стал универмаг Au Pont Rouge, открытый в 1905 году на набережной Мойки. Это был первый многоэтажный магазин в России, где можно было купить все — от кружев до готовой одежды. Универмаг пользовался огромной популярностью у высшего света, включая императрицу Александру Федоровну.

Женская мода отличалась минимализмом и элегантностью: строгие платья, юбки и жакеты. Для простых людей одежда была прежде всего функциональной и удобной — крестьянки, например, не носили корсетов, но обязательно использовали фартуки, чтобы защитить платья. Мужчины заправляли брюки в сапоги, чтобы продлить срок их службы.