Четыре попытки Монферрана: что произошло 8 июля в истории Петербурга

8 июля — дата, отмеченная в истории Петербурга важными событиями, охватывающими разные эпохи. От закладки собора до триумфа Победы — самое время вспомнить, что происходило в этот день.

1819: рождение Исаакия

8 июля 1819 года была заложена основа знаменитого Исаакиевского собора.

Этот грандиозный проект, задуманный архитектором Огюстом Монферраном, потребовал долгих лет строительства.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», предыдущие попытки возвести храм терпели крах: деревянный храм сменился каменным, но его разрушила молния.

Окончательный вариант, ставший символом города, строился почти сорок лет.

1906: роспуск первой Думы

8 июля 1906 года Николай II распустил Государственную Думу Российской империи первого созыва.

Император был недоволен деятельностью депутатов, которые, по его мнению, уклонились от законодательной работы и обратились к расследованию действий властей.

«Выборные от населения, вместо работы строительства законодательного, уклонились в не принадлежащую им область», — так Николай II объяснил свое решение.

1945: триумф Победы

8 июля 1945 года в Ленинграде состоялись масштабные торжества в честь возвращения в город соединений Ленинградского гвардейского стрелкового корпуса из Прибалтики.

Войска проходили под временными триумфальными арками, возведенными всего за неделю. Праздник завершился митингом на Дворцовой площади, народными гуляньями и фейерверком.

День, отражающий разные грани истории

8 июля в истории Петербурга — это день, вместивший в себя и религиозное строительство, и политические конфликты, и триумф победы. Каждое из этих событий оставило свой след в истории города, формируя его уникальный облик.