Мотайте на ус: ценные советы туристам, которые решили посетить Армению

Армению все чаще выбирают российские туристы для своего отдыха. Это кавказское государство привлекает не только горами, ошеломляющими пейзажами и культурой, но и вкусной едой, гостеприимными местными жителями и какой-то всеобщей расслабляющей атмосферой, как у любимой бабушки дома.

Если вы впервые отправляетесь в этот живописный закуток мира, ценные советы бывалых путешественников вам точно придутся кстати. Берите блокнот, чтобы ничего не пропустить.

Что посмотреть

Обязательно осмотрите кафедральный собор Святого Григория Просветителя. Это главный храм Еревана необычайной красоты. Если нравятся святые места, то посетите Голубую мечеть. Она чем-то напомнит сказочный Самарканд и Стамбул, внутри тоже все роскошно и шикарно.

Далее отправляйтесь на блошиный рынок. Там вы можете провести целый день, рассматривая тысячи интересных вещиц. Найти у местных продавцом можно все: начиная от булавки и заканчивая раритетными панно и коврами. Цены тоже разнообразные на любой кошелек.

Источник фото: Legion-Media

Туристам советуют побывать на двух коньячных заводах «Ной» и «Арарат». Они стоят в 600 метрах друг от друга. Послушайте историю, посмотрите, как выдерживают крепкий напиток, продегустируйте и обязательно возьмите что-нибудь в качестве сувенира своим друзьям. Они это точно оценят. Можно побродить по развалинам города-крепости Эребуни и посетить мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный геноциду армян.

В Ереване можно отыскать и трущобы. Район Конд располагается недалеко от центра Еревана, примерно в 10 минутах ходьбы. Вы увидите заброшенные и поросшие плющом дома, старые брошенные игрушки, пучки проводов. Все это вернет вас в прошлое, которое будто застыло по взмаху волшебной палочки.

Что поесть

Еда в Армении очень вкусная, сытная и периодами жирная. Не отказывайте хозяйке, если вас позвали перекусить, но будьте готовы, что выкатитесь вы из-за стола колобком.

Обязательно попробуйте женгялов хац. Так называют хлебную лепешку с зеленью. Обычно это шпинат, листовой салат, листья свеклы и лебеда с растительным маслом. Популярный перекус, который местные жители просто обожают.

Источник фото: Legion-Media

В кафе закажите кюфту. Это фарш для фрикаделек, хорошо отбитый и напоминающий легкий мусс. Он тает во рту. А если хотите суп, то берите борани. Это первое блюдо из свекольной ботвы.

Ариштой называют домашнюю лапшу. Она будет отличаться от итальянской, так как тесто замешивается исключительно на муке, воде и соли. Толма (или долма) тоже весьма популярное яство в Армении. В листьях винограда повара заворачивают мясную начинку и подают со сметанно-чесночным соусом. Помните, что голодными вы там точно не останетесь. А если потратите все деньги на сувениры, то местные жителя накормят вас бесплатно и с огромным удовольствием.

Источник фото: Legion-Media